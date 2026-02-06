Pokémon Pocket : Obtenez de nombreuses récompenses gratuites lors de la semaine bonus

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 février 2026 à 15h26
Pour la Saint Valentin 2026, Pokémon Pocket surprend les joueurs avec un événement riche en récompenses gratuites, dont des Sabliers boosters. Mais pour cela, il va falloir faire preuve de régularité !
Pokémon Pocket : Obtenez de nombreuses récompenses gratuites lors de la semaine bonus
De manière occasionnelle, Pokémon Pocket propose des campagnes temporaires permettant aux joueurs de faire le plein de récompenses. Par le passé, de tels événements ont été organisés pendant la période des fêtes de fin d'année ou pour célébrer le premier anniversaire du jeu.

Le 7 février 2026, à quelques jours de la fête des amoureux, le titre de DeNA a décidé de gâter tous les joueurs (qu'ils soient en couple ou non) avec une semaine bonus truffée de surprises

Obtenez 60 Sabliers booster, 12 Sabliers miracle et plus encore en jouant à Pokémon Pocket 

pokemon-pocket-fuite
Dans l'onglet Missions de l'application, les joueurs peuvent découvrir une catégorie Semaine bonus. Celle-ci liste plusieurs objectifs faciles à valider, comme le fait de se connecter à Pokémon Pocket chaque jour pendant une semaine. En validant chacune de ces missions de connexion, les utilisateurs pourront obtenir jusqu'à 48 Sabliers booster, 12 Sabliers miracle et 24 Sabliers échange. 

Chargement du sondage...

0 votant

Mais les missions de la semaine bonus ne se limitent pas à une simple connexion quotidienne. D'autres missions vous demandent d'utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois et de combattre à trois reprises. Il est important de noter que les combats réalisés dans le mode Solo comptent dans la progression de ces missions bonus.

En validant ces objectifs, vous pourrez obtenir 6 000 Poudres éclat et 12 Sabliers boosters supplémentaires, pour un total de 60 sabliers (soit 5 boosters gratuits).

Un objet cosmétique offert en validant une mission très simple, y compris pour les joueurs débutants

arriere-plan-combat

Enfin, Pokémon Pocket a mis en ligne une dernière mission qui devrait plaire aux amateurs d'objets cosmétiques. La dernière mission de cette semaine bonus vous demandera d'envoyer 5 remerciements à des joueurs. Vous pouvez donner ce cœur après l'utilisation de la Pioche miracle ou si un ami utilise la fonction Partage pour vous offrir une carte manquant à votre collection. Si vous validez cette mission, vous recevrez en cadeau l'arrière-plan Écran de combat. 

La semaine bonus de Pokémon Pocket débutera officiellement le 7 février et restera active jusqu'au 14 février. Alors ne ratez pas cette occasion de faire le plein d'objets gratuits dans Pokémon Pocket.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pocket propose une Pioche miracle estivale avec des créatures aux grands yeux
Pokémon Pocket 16 août 2026

Pokémon Pocket propose une Pioche miracle estivale avec des créatures aux grands yeux

La Pioche miracle est de retour dans Pokémon Pocket. Pour prolonger la magie des vacances au bord de la mer, l'événement mensuel propose des cosmétiques aquatiques et des cartes promotionnelles que tout oppose.
Pokémon Pocket vous propose un nouveau défi avec une carte unique à récupérer
Pokémon Pocket 12 août 2026

Pokémon Pocket vous propose un nouveau défi avec une carte unique à récupérer

Une Méga-évolution encore jamais vue dans les extensions classiques vient de faire ses débuts dans Pokémon Pocket. Si vous souhaitez l'ajouter à votre Cartodex et l'utiliser en jeu, il vous suffit de le battre et d'avoir un peu de chance.
Pokémon Pocket : Semez le chaos en parties classées avec les anneaux de Hoopa EX
Pokémon Pocket 08 août 2026

Pokémon Pocket : Semez le chaos en parties classées avec les anneaux de Hoopa EX

Au milieu de la domination céleste, une nuit noire s'abat sur les parties de Pokémon Pocket avec l'arrivée fracassante de Hoopa EX. Découvrez comment jouer son deck ténébreux !

commentaire (0)