Pokémon Pocket : Obtenez de nombreuses récompenses gratuites lors de la semaine bonus

Pour la Saint Valentin 2026, Pokémon Pocket surprend les joueurs avec un événement riche en récompenses gratuites, dont des Sabliers boosters. Mais pour cela, il va falloir faire preuve de régularité !
De manière occasionnelle, Pokémon Pocket
propose des campagnes temporaires permettant aux joueurs de faire le plein de récompenses. Par le passé, de tels événements ont été organisés pendant la période des fêtes de fin d'année
ou pour célébrer le premier anniversaire du jeu.
Le 7 février 2026, à quelques jours de la fête des amoureux, le titre de DeNA a décidé de gâter tous les joueurs (qu'ils soient en couple ou non) avec une semaine bonus truffée de surprises
.
Obtenez 60 Sabliers booster, 12 Sabliers miracle et plus encore en jouant à Pokémon Pocket
Dans l'onglet Missions de l'application, les joueurs peuvent découvrir une catégorie Semaine bonus. Celle-ci liste plusieurs objectifs faciles à valider, comme le fait de se connecter à Pokémon Pocket chaque jour pendant une semaine.
En validant chacune de ces missions de connexion, les utilisateurs pourront obtenir jusqu'à 48 Sabliers booster, 12 Sabliers miracle et 24 Sabliers échange.
Mais les missions de la semaine bonus ne se limitent pas à une simple connexion quotidienne. D'autres missions vous demandent d'utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois et de combattre à trois reprises
. Il est important de noter que les combats réalisés dans le mode Solo comptent dans la progression de ces missions bonus.
En validant ces objectifs, vous pourrez obtenir 6 000 Poudres éclat et 12 Sabliers boosters supplémentaires, pour un total de 60 sabliers (soit 5 boosters gratuits).
Un objet cosmétique offert en validant une mission très simple, y compris pour les joueurs débutants
Enfin, Pokémon Pocket a mis en ligne une dernière mission qui devrait plaire aux amateurs d'objets cosmétiques. La dernière mission de cette semaine bonus vous demandera d'envoyer 5 remerciements à des joueurs
. Vous pouvez donner ce cœur après l'utilisation de la Pioche miracle ou si un ami utilise la fonction Partage pour vous offrir une carte manquant à votre collection. Si vous validez cette mission, vous recevrez en cadeau l'arrière-plan Écran de combat.
La semaine bonus de Pokémon Pocket débutera officiellement le 7 février et restera active jusqu'au 14 février.
Alors ne ratez pas cette occasion de faire le plein d'objets gratuits dans Pokémon Pocket.
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