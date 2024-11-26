Pokémon Pocket indisponible en Belgique à cause d'un détail

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 novembre 2024 à 19h00
Alors que le monde entier ouvre quotidiennement des boosters dans Pokémon Pocket, la Belgique est privée de ces ouvertures car la Législation a interdit une mécanique présente dans le jeu.
Pokémon Pocket indisponible en Belgique à cause d'un détail
Pokémon Pocket arrive à la fin de son premier mois d'exploitation. S'il a été proposé en accès anticipé en Nouvelle-Zélande pour tester ses différentes fonctionnalités, le titre est officiellement accessible à tous les joueurs du monde entier depuis le 30 octobre 2024.

Depuis son lancement, le succès est d'ailleurs au rendez-vous avec 120 millions de dollars de revenus générés en 3 semaines. Mais si la quasi-totalité des dresseurs du monde entier peut profiter des ouvertures de boosters, le titre est interdit dans plusieurs pays. 

Pokémon Pocket considéré comme un jeu de hasard avec Loot-box en Belgique

En effet, nos voisins belges ne peuvent pas profiter de Pokémon Pocket. D'ailleurs, il n'apparaît pas ou ne peut pas être téléchargé via les différents App stores des appareils mobiles. Si ce constat est injuste pour la communauté belge qui apprécie la licence Pokémon, ce choix surprenant est dû à une fonctionnalité interdite dans le pays. Depuis 2018, une « loi anti loot-boxes » est entrée en vigueur en Belgique. 
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Demandée et instaurée par la Commission des jeux de hasard, elle a pour objectif de lutter contre les addictions liées à ce type de jeu. Plus précisément, la loi interdit l'accès à tout titre proposant un système de loot box permettant d'obtenir un objet virtuel aléatoire en dépensant de l'argent réel. Au-delà de la lutte contre les addictions, cette loi vise également à protéger les joueurs mineurs de ces dérives. Or, il est possible d'acheter dans Pokémon Pocket des monnaies permettant d'accélérer les ouvertures de boosters. De plus, les paquets sont considérés comme des loot-box à contenu aléatoire.

Pokemon pocket on android banned country
byu/Kaminadar inPokemonPocket

Pour contourner cette interdiction, certains joueurs ont choisi d'utiliser un VPN ou de souscrire à un abonnement téléphonique français. Cependant, ces alternatives peuvent décourager les amateurs d'ouvertures de paquets, frustrés de voir les autres pays en profiter. À noter que si cette loi anti loot-box est appliquée en Belgique, elle concerne également les utilisateurs vivant aux Pays-Bas.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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