Pokémon Pocket : Évoli et Nymphali déclinés en adorables objets cosmétiques

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 juin 2025 à 15h04
Pour célébrer le lancement de l'extension La Clairière d'Évoli, Pokémon Pocket lance deux collections d'objets cosmétiques aux couleurs de deux Évolitions très appréciées des joueurs.
Pokémon Pocket : Évoli et Nymphali déclinés en adorables objets cosmétiques
Tous les passionnés de l'univers Pokémon, quel que soit leur âge, ont au moins une Évolition préférée. Généralement, Noctali est présenté comme la plus populaire des évolutions d'Évoli. Mais le petit Pokémon brun (apparu dans la toute première génération) et Nymphali (l'Évolition de type Fée tiré de la sixième génération de jeux Pokémon) comptent également de nombreux admirateurs dans le monde entier. Pokémon Pocket a donc décidé d'offrir aux joueurs l'occasion de personnaliser le jeu avec leurs créatures préférées. 

Une couverture de Cartodex, un tapis de jeu et des protège-cartes aux couleurs de Nymphali 

Dès à présent, vous pouvez personnaliser vos decks avec des protège-cartes et un tapis de jeu représentant Nymphali entouré de fleurs et de rubans. Le Pokémon de type Fée est aussi décliné en Poké Pièce, en couverture de Cartodex et en cadre photo pour exposer votre carte préférée. Tous ces objets cosmétiques sont réunis dans un seul et même lot qui devrait ravir les admirateurs de Nymphali. Toutefois, il faut dépenser de l'argent réel pour en profiter.

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Proposé à 22,99 euros, le lot est accessible depuis la boutique en jeu de Pokémon Pocket, dans la catégorie « Acheter des Poké Lingots ». En plus du pack d'objets cosmétiques, ce lot comprend 120 Poké Lingots à utiliser pour ouvrir davantage de boosters ou à dépenser pour acheter d'autres objets cosmétiques.

Une collection Évoli réservée aux détenteurs du pass Premium de Pokémon Pocket

Quant à Évoli, il aura droit lui aussi à une collection de cosmétiques à son effigie et celle-ci sera disponible à partir du 1er juillet prochain. Tout comme Nymphali, Évoli aura droit à une Poké Pièce spéciale, à une couverture, à un tapis de jeu et à des protège-cartes. Mais seuls les détenteurs de Tickets Premium pourront les acheter. Vous pouvez obtenir cette monnaie exclusive en validant les missions rattachées au Pass Premium, l'abonnement mensuel du jeu. 

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Chaque accessoire représentant Évoli vous coutera entre 3 et 12 Tickets Premium. D'ailleurs, si vous souhaitez les utiliser pour personnaliser vos decks, il ne faudra pas tarder. Cette collection ne sera disponible que jusqu'au 1er septembre 2025.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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