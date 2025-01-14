Pokémon Pocket : Disney sur le point de riposter avec un jeu mobile Lorcana ?

Alors que Pokémon Pocket cartonne, une offre d'emploi publiée sur le site de Ravensburger suggère que Disney développerait actuellement une version mobile de son jeu de cartes.
Le succès du TCG Pokémon auprès des collectionneurs de tous âges a poussé Disney à lancer en 2023 son propre JCC papier : Lorcana. Fonctionnant sur le même système de deck à construire et de sorties régulières sous forme d'extensions thématiques, les cartes à l'effigie de Mickey, Elsa, Simba et leurs amis
ont rapidement conquis le cœur du public. Mais à la différence de Pokémon avec Pokémon Live et Pokémon Pocket
, le jeu de Disney ne possède pas d'adaptation sur mobile.
Cependant, cela serait sur le point de changer. Une offre d'emploi partagée sur le compte LinkedIn de Ravensburger (société détenant les droits de Lorcana) a intrigué la communauté. En effet, elle mentionne le développement d'un jeu vidéo avec des studios externes
, potentiellement un titre mobile dans l'esprit du titre phare de The Pokémon Company.
Une version mobile de Lorcana en développement, mais qui n'en serait encore qu'à ses débuts
L'offre en question est toujours visible sur le compte LinkedIn de Ravensburger, mais il n'est plus possible de soumettre sa candidature. Le profil recherché était celui d'une personne ayant une « passion pour les TCG et une affinité avec Disney »
. De plus, celle-ci devait avoir une solide expérience dans le pilotage de jeux PC et mobiles, ainsi que dans la production et le développement de TCG mobiles. Ces détails laissent peu de place au doute, confirmant la rumeur que Lorcana aurait droit à une version jouable sur iOS et Android.
L'idée d'une adaptation sur mobile de Lorcana permettrait à la fois de combler la communauté actuelle, mais également de faire découvrir le JCC à la sauce Disney à un plus large public
. Néanmoins, les fidèles de la première heure savent que la franchise a longtemps boudé cette option
. En effet, en 2023, des passionnés avaient créé une version numérique du jeu, très proche d'Hearthstone dans son interface. Baptisé Pixelborn Connect, le projet avait été stoppé net par Disney en juin 2024.
Cette offre d'emploi montre que Disney est revenu sur sa copie et qu'une adaptation numérique de son jeu de cartes à succès ne doit pas être négligée. Cependant, la version mobile de Lorcana ne devrait pas être lancée en 2025
car le jeu est encore à ses premiers stades de développement.
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