Pokémon Pocket : Défiez Malvalame EX et tentez de remporter sa carte

Attention : chevalier enflammé en approche dans Pokémon Pocket. L'événement Combat Solo est de retour et les plus chanceaux pourront ajouter Malvalame EX à leur équipe.

Prisées des collectionneurs et des joueurs de Pokémon Pocket, les cartes gratuites comptent parmi les récompenses les plus populaires du jeu. Il existe plusieurs manières d'en obtenir en jeu, notamment lors des événements temporaires comme la Pioche miracle thématique ou les événements de Combat Solo.

Depuis le 13 juin 2026, les défis contre l'ordinateur sont de retour dans l'application de DeNA. En validant les missions proposées à cette occasion, les joueurs peuvent obtenir des cartes exclusives. Pour cette édition de juin, sur les 5 cartes à obtenir, 3 sont totalement inédites et l'une d'elles met à l'honneur un glorieux chevalier.

Les flammes de Malvalame EX brûlent dans Pokémon Pocket

Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le défi de Malvalame EX est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert.

Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat… Mais la récompense la plus convoitée reste le booster Promo-B.

Cinq nouvelles cartes à récupérer, dont 3 encore jamais vues dans l'application

Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes.

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Dans ce genre d'événement temporaire, une carte EX ou Illustration rare reste la récompense la plus convoitée par les joueurs. Suivant la foulée de mai 2026, une nouvelle carte EX est à l'honneur, représentant cette fois-ci Malvalame. Les 4 cartes obtenables de cette manière sont Deusolourdo holographique, Aquali, Charbambin et Scalpion. Précisons que les deux dernières sont des cartes inédites et qui ne sont pas disponibles dans les extensions du jeu.

N'oubliez pas que vous pouvez également obtenir un Coupon spécial en terminant 10 combats. Il peut ensuite être échangé dans la boutique en jeu contre l'une des 5 cartes de l'événement en cours. Ce nouveau défi de Combat solo est accessible depuis le 13 juin et il restera actif jusqu'au 23 juin 2026.