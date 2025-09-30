Pokémon Pocket : Amphinobi et Lilie déclinés dans des collections cosmétiques qui vont combler les joueurs

Deux figures emblématiques de la franchise Pokémon vont avoir droit à leur collection cosmétique exclusive dans Pokémon Pocket. Voilà une belle occasion de personnaliser votre jeu, à condition de dépenser de l'argent réel.
Du tapis de jeu aux protections virtuelles pour vos cartes, Pokémon Pocket
propose une vaste collection d'objets cosmétiques pour rendre votre expérience de jeu plus unique.
Totalement facultatifs, ils restent appréciés des joueurs car ces éléments permettent de montrer aux autres dresseurs leurs compagnons préférés. D'ailleurs, une nouvelle collection est disponible en jeu depuis le 30 septembre 2025
, mettant à l'honneur un guerrier ninja à la langue bien pendue.
Le pack d'objets cosmétiques d'Amphinobi va éclabousser vos decks dans Pokémon Pocket
Dès à présent, vous pouvez personnaliser vos decks avec des protège-cartes, une couverture de Cartodex et un tapis de jeu représentant le starter d'eau de la région de Kalos. Le pack inclut un double cadre photo pour exposer votre carte préférée, un tapis de jeu, des protège-cartes et une Poké pièce à l'effigie d'Amphinobi en posture d'attaque. Tous ces objets cosmétiques sont réunis dans un seul et même lot qui devrait ravir les admirateurs du Pokémon de Sacha. Toutefois, il faut dépenser de l'argent réel pour en profiter.
Proposé à 22,99 euros
, le lot est accessible depuis la boutique en jeu de Pokémon Pocket, dans la catégorie « Acheter des Poké Lingots ». En plus du pack d'objets cosmétiques, ce lot comprend 120 Poké Lingots à utiliser pour ouvrir davantage de boosters ou à dépenser pour acheter d'autres objets cosmétiques.
Lilie, vedette de la collection exclusive de la boutique Premium pendant quelques semaines
Si vous avez souscrit un abonnement au Pass Premium de Pokémon Pocket, vous pourrez dépenser vos Tickets Premium dans une toute nouvelle collection prochainement. Le 1er octobre 2025, de nouveaux accessoires cosmétiques seront lancés. Ils seront à l'effigie de l'une des dresseuses les plus populaires de toute la franchise Pokémon : Lilie. C'est d'ailleurs la deuxième fois que la demoiselle d'Alola a droit à une collection d'objets cosmétiques
, la première série ayant été proposée au lancement du set Gardiens astraux
.
En dépensant entre 3 et 12 Tickets Premium
, les joueurs pourront personnaliser leurs cartes, leur tapis de jeu, leur Cartodex ou afficher leur carte préférée avec des objets thématiques montrant Lilie souriante sous un grand ciel bleu. Mais attention : cette collection ne sera disponible que jusqu'au 1er décembre 2025. Alors ne tardez pas pour en profiter !
commentaire (1)
c'est sympa mais cher, mais sympa, mais cher