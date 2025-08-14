Pokémon Pocket accueille un duo étonnant dans sa Pioche miracle

Avec ces températures élevées, un peu de fraîcheur ne fait pas de mal. Cela tombe très bien dans Pokémon Pocket car l'événement Pioche miracle mensuelle met à l'honneur l'eau et les ténèbres pour nous garder au frais.
Événement mensuel incontournable dans Pokémon Pocket
, la Pioche miracle thématique permet aux joueurs de
récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites. De plus, c'est une bonne manière de valider l'un des objectifs quotidiens. Depuis le 14 août 2025 et pour une durée limitée, la Pioche miracle thématique est à nouveau accessible
. Découvrez tous les détails de l'événement et les récompenses disponibles.
Une Pioche miracle estivale aux côtés de Marill et de Dimoret dans Pokémon Pocket
De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart le précise sur l'écran d'accueil de Pokémon Pocket avec la mention « Pioche bonus » ou « Pioche Leveinard ».
Deux types de pioche sont alors proposés aux joueurs. La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles. Pour le mois d'août 2025, les Pokémon mis à l'honneur proviennent de l'extension Sagesse entre Ciel et Mer
: Marill et Dimoret.
Les deux cartes en question possèdent les mêmes effets que les versions disponibles dans l'extension thématique sur la région de Johto. Cependant, leurs illustrations sont différentes, elles sont holographiques et comportent un tampon Leveinard, prouvant qu'il s'agit d'une carte limitée.
De nouveaux objets cosmétiques à l'effigie de Tyranocif à récupérer grâce aux tickets de l'événement
En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte de chacun des Pokémon en vedette ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En récompense, ils obtiendront de la Poudre (désormais utilisable pour les échanges
) ainsi que des Tickets événements. Ceux-ci peuvent être échangés dans l'onglet dédié de la boutique contre un tapis de jeu, des protège-cartes ou une Poké Pièce représentant Tyranocif, l'un des Pokémon les plus appréciés de la 2e génération.
Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible dans Pokémon Pocket du 14 jusqu'au 24 août prochain à 7h59
heure française, alors n'attendez plus pour en profiter. Le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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