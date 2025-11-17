Pokémon Winds & Waves : Cet élément culte de retour dans la 10e génération ?

Si elle n'a pas encore révélée, la 10e génération de jeux Pokémon fait l'objet de nombreuses rumeurs. L'une d'entre elles suggère d'ailleurs que les potentiels jeux Pokémon Winds & Waves reprendraient un élément clé de la franchise.
Un récent Tera leak a dévoilé de nombreuses informations sur les sorties à venir de la licence Pokémon, dont la très attendue 10e génération. La fuite suggère que cette nouvelle génération sera composée de deux jeux pour l'heure connus comme Pokémon Winds et Pokémon Waves.
Cependant, un nouveau leak donnerait des précisions complémentaires sur le titre, plus particulièrement sur son système de combat.
Un retour aux classiques pour la 10e génération de jeux Pokémon ?
Sur X/Twitter, l'insider Light a partagé de nouvelles précisions sur le gameplay de Pokémon Winds & Waves. Selon ses sources, les deux titres reviendraient aux origines en proposant un système de combat au tour par tour
. Ils seraient lancés automatiquement sur la carte du monde mais incluraient des attaques de zone et des effets similaires à ceux utilisés dans Légendes Pokémon: Z-A
.
Les deux titres reprendraient également certains éléments vus dans Légendes Pokémon: Arceus comme des combats fluides et la possibilité pour les dresseurs de se déplacer librement pendant les affrontements.
Quand les potentiels jeux Pokémon Winds & Waves pourraient-ils être dévoilés ?
Légendes Pokémon: Z-A
étant sorti très récemment, The Pokémon Company risque d'attendre encore quelques mois avant de dévoiler officiellement la 10e génération de ses petits monstres de poche. Mais à l'approche du 30e anniversaire de la franchise, il est probable que le premier trailer soit présenté pendant le Pokémon Day 2026
, fin février.
Pour l'heure, d'autres informations suggèrent que les jeux Pokémon Wind & Waves se dérouleraient dans un archipel inspiré par l'Asie du Sud-Est
. Le titre mettrait l'accent sur l'exploration d'îles générées de manière procédurale et introduirait une nouvelle mécanique de combat en lien avec la météo
. D'autres rumeurs suggèrent que le titre serait une exclusivité de la Nintendo Switch 2, malgré la grande popularité de la première console.
Toutefois, il ne s'agit que de bruits de couloir et d'informations basées sur des fuites involontaires. Nous vous recommandons donc d'attendre la présentation officielle de cette nouvelle génération.
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