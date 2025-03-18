Pokémon débarque enfin chez LEGO

Après des années d'attente, Pokémon arrive enfin arriver dans l'univers LEGO. Une vidéo teaser publiée par erreur sur la page Facebook officielle de LEGO Mexique, et confirmée sur le compte X français, dévoile un partenariat entre les deux géants prévu pour 2026.

Une vidéo confirme le partenariat LEGO x Pokémon

Pourquoi Pokémon a-t-il attendu si longtemps pour rejoindre LEGO ?

C'est sur la page Facebook officielle de LEGO Mexique qu'une vidéo d'annonce du partenariat tant rêvé entre LEGO et Pokémon a été mise en ligne prématurément avant d'être rapidement supprimée. Confirmée depuis par l'annonce du compte X de Pokémon France, la vidéo de 13 secondes suscite déjà un engouement massif dans les communautés de fans.Le clip montre des briques jaunes emblématiques de LEGO s'assembler pour former la célèbre queue de Pikachu, avant que l'adorable mascotte n'apparaisse brièvement pour électrifier les logos des deux marques.

Depuis des années, LEGO collabore avec de nombreuses licences populaires telles que Star Wars, Super Mario ou encore Pirates des Caraïbes. Étonnamment, Pokémon, pourtant l'une des franchises les plus célèbres au monde, était jusqu'à présent restée hors de portée des célèbres briques danoises.



La raison principale de cette absence provient du partenariat exclusif que Pokémon entretenait jusqu'à présent avec Mattel et sa gamme Mega Bloks. Ce partenariat avait donné lieu à plusieurs séries de figurines et de sets représentant des Pokémon iconiques comme Pikachu, Salamèche, Évoli ou encore Bulbizarre.









Cette nouvelle collaboration entre LEGO et Pokémon devrait signifier l'arrêt prochain de l'accord historique avec Mattel. Bien que rien ne soit encore confirmé officiellement à ce sujet, la vidéo semble suffisamment claire pour envisager un changement majeur dans la stratégie merchandising de Pokémon dès l'année prochainelé.



Avec LEGO à ses côtés, Pokémon profitera d'une nouvelle dynamique créative et offrir aux fans une gamme entièrement inédite de produits à collectionner et construire. L'union entre les deux marques laisse imaginer des sets variés inspirés des jeux, de la série animée, ou même des films Pokémon, suscitant déjà une énorme attente chez les amateurs des deux univers.





Une sortie prévue pour 2026 : patience requise !

Le teaser initial annonce, indiquant que les fans devront encore patienter avant de découvrir les premiers sets officiels. Malgré ce délai, cette révélation a d'ores et déjà relancé les spéculations et créé une grande excitation au sein des communautés Pokémon et LEGO.