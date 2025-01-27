Légendes Pokémon: Z-A : Une fonctionnalité demandée révélée par un leak ?

La communauté mondiale de Pokémon n'a pas toujours bénéficié du même traitement de faveur à la sortie d'un nouveau jeu. Mais cela pourrait changer avec Légendes Pokémon: Z-A.
De base, il est possible de modifier la langue d'un jeu ou d'une application Pokémon
comme Pokémon Sleep
en allant dans les paramètres. Néanmoins, cela ne veut pas dire que toutes les langues sont disponibles en jeu. Dans ce domaine, une partie des joueurs a longtemps été mise de côté : la communauté latino-américaine.
En effet, aucun jeu Pokémon ne propose pour le moment le jeu en espagnol d'Amérique (terme regroupant toutes les variantes de l'espagnol parlé en Amérique du Sud). Mais un leaker affirme que cela pourrait changer avec Légendes Pokémon: Z-A
.
Une nouvelle langue disponible pour Pokémon HOME et pour Légendes Pokémon Z-A
Game Freak, un hacker spécialisé dans la fuite d'informations liées aux jeux Pokémon, a découvert un détail curieux en parcourant le code source de Pokémon HOME. Pour rappel, cette application permet à un joueur de réunir tous les Pokémon des jeux qu'il possède dans un même espace de stockage et d'amener ces créatures dans un autre jeu. Or, le code source du service suggère que les développeurs travailleraient à l'ajout de l'espagnol d'Amérique comme option linguistique.
L'information a par ailleurs été partagée par Centro Leaks sur leur compte X/Twitter. Si cela venait à se confirmer, Légendes Pokémon Z-A pourrait également bénéficier de ce traitement
. Toutefois, un détail subsiste. En effet, malgré son ancienneté dans le paysage vidéoludique, les jeux Pokémon n'ont jamais été traduits en portugais. Or, le Brésil et le Portugal pourraient représenter d'importantes parts de marché pour The Pokémon Company.
Mais la potentielle arrivée de cette traduction espagnole représenterait un premier pas vers une traduction globale des jeux à destination de l'Amérique du Sud.
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