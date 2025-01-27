Légendes Pokémon: Z-A : Une fonctionnalité demandée révélée par un leak ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 janvier 2025 à 15h20
La communauté mondiale de Pokémon n'a pas toujours bénéficié du même traitement de faveur à la sortie d'un nouveau jeu. Mais cela pourrait changer avec Légendes Pokémon: Z-A.
Légendes Pokémon: Z-A : Une fonctionnalité demandée révélée par un leak ?
De base, il est possible de modifier la langue d'un jeu ou d'une application Pokémon comme Pokémon Sleep en allant dans les paramètres. Néanmoins, cela ne veut pas dire que toutes les langues sont disponibles en jeu. Dans ce domaine, une partie des joueurs a longtemps été mise de côté : la communauté latino-américaine.

En effet, aucun jeu Pokémon ne propose pour le moment le jeu en espagnol d'Amérique (terme regroupant toutes les variantes de l'espagnol parlé en Amérique du Sud). Mais un leaker affirme que cela pourrait changer avec Légendes Pokémon: Z-A.

Une nouvelle langue disponible pour Pokémon HOME et pour Légendes Pokémon Z-A

Game Freak, un hacker spécialisé dans la fuite d'informations liées aux jeux Pokémon, a découvert un détail curieux en parcourant le code source de Pokémon HOME. Pour rappel, cette application permet à un joueur de réunir tous les Pokémon des jeux qu'il possède dans un même espace de stockage et d'amener ces créatures dans un autre jeu. Or, le code source du service suggère que les développeurs travailleraient à l'ajout de l'espagnol d'Amérique comme option linguistique.


L'information a par ailleurs été partagée par Centro Leaks sur leur compte X/Twitter. Si cela venait à se confirmer, Légendes Pokémon Z-A pourrait également bénéficier de ce traitement. Toutefois, un détail subsiste. En effet, malgré son ancienneté dans le paysage vidéoludique, les jeux Pokémon n'ont jamais été traduits en portugais. Or, le Brésil et le Portugal pourraient représenter d'importantes parts de marché pour The Pokémon Company. 

legendes-pokemon-z-a-capture
Mais la potentielle arrivée de cette traduction espagnole représenterait un premier pas vers une traduction globale des jeux à destination de l'Amérique du Sud.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Légendes Pokémon: Z-A compatible avec le service Pokémon HOME dès aujourd'hui
Pokémon Z-A 02 avril 2026

Légendes Pokémon: Z-A compatible avec le service Pokémon HOME dès aujourd'hui

Il était attendu de longue date par les joueurs de Légendes Pokémon: Z-A. Depuis le 2 avril, les dresseurs d'Illumis peuvent utiliser le service Pokémon HOME, mais il y a une autre surprise.
Légendes Pokémon: Z-A : MàJ 2.0.1, patch notes et détails
Pokémon Z-A 22 janvier 2026

Légendes Pokémon: Z-A : MàJ 2.0.1, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes complet et les détails concernant la mise à jour 2.0.1, déployée le 21 janvier 2026, sur Légendes Pokémon: Z-A.
Pokémon Legends: Z-A : Cadeau Mystère, liste et comment en obtenir ?
Pokémon Z-A 06 janvier 2026

Pokémon Legends: Z-A : Cadeau Mystère, liste et comment en obtenir ?

Comme dans tous les jeux Pokémon de ces dernières années, la fonctionnalité Cadeau Mystère est présente dans Pokémon Legends: Z-A. Nous vous expliquons comment la débloquer et quelle est la liste des récompenses.

commentaire (0)