Légendes Pokémon: Z-A : Croquez de vrais donuts gourmands inspirés par son DLC

Dans le cadre du lancement prochain du DLC Méga-Dimension, Légendes Pokémon: Z-A collabore avec une pâtisserie pour proposer de délicieux donuts inspirés par des légendaires dont nous n'avons pas encore entendu le nom.
Par le passé, The Pokémon Company a collaboré avec plusieurs marques pour proposer des produits dérivés inspirés par ses précédents titres. Légendes Pokémon: Z-A
n'échappera pas à cette tradition, mais cette collaboration prendra une forme qui va ravir les gourmands.
En effet, le DLC Méga-Dimension qui arrivera dans quelques semaines met en avant de mystérieux donuts qui permettent de booster les capacités des Pokémon
. Ces donuts vont donc s'inviter dans le monde réel en amenant avec eux des figures de légende.
Groudon et Kyogre (presque) déclinés en donuts aux délicates saveurs fruitées
Dès le 10 décembre 2025, vous pourrez déguster un donut rouge représentant Groudon et un autre donut bleu inspiré par Kyogre.
Le premier sera à la fraise avec des notes de thé, tandis que le second combinera les saveurs de la banane et du citron. Mais un détail n'a pas manqué de troubler celles et ceux qui ont déjà jeté un œil à cette collaboration. La pâtisserie qui les proposera
mentionne dans la description des deux produits les mots suivants :
They look like some kind of Pokemon…?
Bien entendu, le design rappelant Groudon et Kyogre est évident. Mais le fait que ces produits seront disponibles à partir du 10 décembre semble être un indice révélateur. Après la diffusion du premier trailer du DLC Méga-Dimension, de nombreux internautes ont émis l'hypothèse que les deux Pokémon légendaires de la région de Hoenn arriveraient dans Légendes Pokémon: Z-A, possiblement avec leur forme primale
.
Une collaboration Légendes Pokémon: Z-A dont tout le monde ne pourra pas profiter
Cette théorie n'a pas encore été vérifiée, mais tous les indices semblent aller dans ce sens. En complément des donuts légendaires, les plus gourmands pourront accompagner leur dégustation d'un frappé à l'orange et au chocolat Ruby surmonté d'une petite silhouette représentant Hoopa
. Mais pour cela, il faudra vous rendre au Japon courant décembre.
En effet, ces produits ne seront disponibles qu'au Pikachu Sweets Pokemon Cafe de Tokyo.
Cette pâtisserie entièrement dédiée à l'univers de Pokémon est située dans le centre commercial Sunshine City à Ikebukuro. Si cela représente un sacré détour pour déguster ces donuts légendaires, vous pouvez tenter de les reproduire chez vous pour célébrer à votre façon la sortie du DLC de Légendes Pokémon: Z-A.
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