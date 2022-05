Pokémon Legends: Arceus s'est vendu à plus de 12 millions de copies

Switch Édition Standard → 56,2 € au lieu de 59,99 €, soit 6 % de réduction.



Pokémon Legends: Arceus est arrivé en exclusivité sur Nintendo Switch, en ce début d'année 2022. Et si à son lancement officiel, il y a eu un débat entre les joueurs et les joueuses notamment en ce qui concerne sa direction artistique et ses graphismes, il ne reste que Pokémon Legends: Arceus a su convaincre.En effet, Nintendo a récemment dévoilé ses derniers résultats financiers. La firme a ainsi indiqué que. Ces chiffres prennent en compte les ventes réalisées depuis la date de sortie officielle du soft, soit le 28 janvier dernier, et ce jusqu'au 31 mars. Nintendo précise que 3,46 millions de copies se sont vendues au Japon, contre 9,17 millions dans le monde entier. D'ailleurs, il y a fort à parier que ces chiffres grimperont encore, dans les prochains mois.Pour le moment, Pokémon Legends: Arceus n'a pas battu les records de ventes fixés par les précédents opus. Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante restent en tête.Pour rappel, Une rumeur fait état d'un DLC à venir pour le titre , mais rien n'a encore été officialisé de ce côté. Vous pouvez vous procurer le jeu, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :