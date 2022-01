Pokémon Legends: Arceus pourrait accueillir un DLC

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 56,2 € au lieu de 59,99 €, soit 6 % de réduction.

Les amoureux de la licence Pokémon peuvent découvrir, depuis ce 28 janvier, un nouveau jeu avec, lequel propose une expérience totalement inédite, dans un monde ouvert et des mécaniques RPG. Les retours sont plutôt positifs et Game Freak pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin.En effet, à l'image de plusieurs autres jeux Pokémon avant lui, dont Épée et Bouclier,. Riddler Khu (via Nintendosmash ), connu pour les informations qu'il avance, explique que quelque chose arrivera en avril pour le dernier-né de la franchise Pokémon, ce qui pourrait très bien être un DLC. D'autant que l'expérience colle très bien avec une extension,Il faudra bien évidemment attendre encore un peu avant d'en savoir plus à ce sujet, mais il semblerait qu'un Nintendo Direct ait lieu en février (comme souvent), et annonce donc ce contenu à venir pour Pokémon Legends: Arceus . En attendant, tout cela doit être pris avec des pincettes, comme toujours.Si vous ne vous êtes toujours pas lancé dans cette aventure, vous pouvez consulter notre article découverte , avec les premières heures de gameplay.