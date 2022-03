Pokémon Legends: Arceus : Carte (map) interactive et points d'intérêt

Carte interactive de Pokémon Legends: Arceus

MapGenie → à cette adresse

Disponible depuis la fin du mois de janvier 2022, Pokémon Legends: Arceus a réussi à se faire une belle place dans le cœur et la bibliothèque vidéoludique des joueurs et des joueuses. Avec son monde ouvert, il peut être important de trouver rapidement et facilement ce que vous recherchez.Heureusement, il est possible de retrouversur internet. Dans ce sens,si vous êtes actuellement sur le jeu et que vous avez besoin d'aide pour mettre la main sur certains Pokémon, par exempleElle est régulièrement mise à jour afin d'apporter plus d'informations et précisions sur le monde de Pokémon Legends: Arceus.Comme pour un grand nombre de jeux, plus ou moins récents, tels queou encore, des joueurs et des joueuses créent des cartes interactives permettant de trouver rapidement et facilement un Pokémon, ou bien un lieu ou même un point d'intérêt précis. Cela permet généralement de gagner un temps précieux et avoir plus de visibilité pour ses prochains déplacements ou actions.Via cette carte, il est possible de sélectionner l'ensemble des catégories afin que tous les éléments s'affichent à l'écran. Par ailleurs, vous pouvez tout aussi bien en désélectionner certaines pour ne voir que ce qui vous intéresse le plus. À votre guise, et selon vos besoins. Le tout est assez simple à prendre en main, rassurez-vous. Sur la carte que nous vous conseillons, vous trouverez des informations pour toutes les régions du monde de Pokémon Legends: Arceus.Pour rappel, Une rumeur fait état d'un DLC à venir pour le titre , mais rien n'a encore été officialisé de ce côté.