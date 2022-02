Pokémon Legends: Arceus : Cadeau Mystère, liste et comment en obtenir ?

Comment débloquer la fonctionnalité Cadeau Mystère dans Pokémon Legends: Arceus ?

Terminer la cinquième mission « La requête de Ryza », après environ 2 heures de jeu.

Liste des code et bonus Cadeau Mystère

Cadeau Mystère via Internet

Ensemble Caninos d'Hisui → Offert à celle et ceux ayant précommandé le jeu.

→ Offert à celle et ceux ayant précommandé le jeu. Masque Maudirenard → Offert à tous les joueurs.

Code Cadeau Mystère

30 x Masse Ball → Uniquement pour celles et ceux ayant acheté Pokémon Legends: Arceus en version numérique (Nintendo eShop).

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La fonctionnalitéest présente dans un bon nombre de jeux de la licence Pokémon et permet, comme l'indique son nom, de récupérer quelques bonus. Si vous n'êtes pas un habitué du genre, sachez que cette fonctionnalité permet, très souvent en entrant un code spécial, d'obtenir des bonus pour votre progression, que ce soit des skins ou des Poké Balls. Néanmoins, a contrario des précédents opus, la fonctionnalité n'est pas disponible de base. Il faudra effectuer quelques actions, simplissimes, pour la débloquer.Comme nous vous le disions, débloquer la fonctionnalité Cadeau Mystère n'est pas la chose la plus dure que vous aurez à faire, étant donné qu'il suffit de suivre une seule étape :en appuyant sur la direction « haut » du pad directionnel, et allez dans l'onglet « Wi-Fi ».Durant ces prochains mois,. Deux options s'offriront à vous : Via Internet ou via un code.Il vous suffit de sélectionner l'option « Via Internet » pour récupérer ces récompenses.Le seul code disponible actuellement est un code personnel, obtenu pour les précommandes du jeu, que vous avez, normalement, dû recevoir par mail.L'article sera mis à jour au fil du temps, afin de mentionner les nouvelles offres et les nouveaux codes pour