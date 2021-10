Pokémon Legends: Arceus présente Zorua d'Hisui et Zoroark d'Hisui

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Récemment, nous avons eu le droit à un trailer assez spécial de, ce dernier étant au format found footage. À sa tête, un homme se promenant danspuis tombant nez à nez sur un premier Pokémon qui n'est autre que, mais sous une forme différente. Par la suite, nous avons une brève apparition de, lui aussi sous une apparence encore inédite.Suite à la parution de ce trailer,a décidé de revenir plus en détail sur ces versions encore non connues de la communauté, le tout en vidéo. Comme d'autres régions,Lessont, dans cette région, des Pokémon de type Normal et Spectre, qui ont décidé de s'installer sur ces terres après s'être fait chasser de leurs contrées d'origine par les humains à cause des illusions qu'ils créaient. Malheureusement, ils n'ont pas supporté le climat aride de la région, et leurs âmes se sont réincarnées en Pokémon de type Spectre.Quant aux, également de type Normal et Spectre, ces derniers ont également dû fuir leurs terres, et leurs illusions étaient beaucoup plus impressionnantes que celles des Zorua, au point de rendre les humains fous.Dans le trailer, nous avons un très bref aperçu de leurs attaques, mais nous en saurons très probablement plus dans les jours à venir.Pour rappel, Pokémon Legends: Arceus sera disponible sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022.