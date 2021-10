Pokémon Legends: Arceus dévoile un mystérieux trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Au fur et à mesure des semaines,continue de se dévoiler petit à petit, et si généralement Pokémon rime avec mignon, ce nouveau trailer est tout sauf chaleureux et réconfortant.Nous avons en effet affaire à, avec à sa tête un homme, dont nous ignorons l'identité, qui semble se balader dans les étendues sauvages et enneigées de. Durant sa petite escapade, bien que les images ne soient pas vraiment nettes, l'homme tombe nez à nez avec une créature qui semble être bel et bien un Pokémon. Toutefois, il est incapable de savoir de qui il s'agit.Selon la description, c'est un Pokémon ayant une queue de couleur rouge, ainsi que de la fourrure blanche sur le haut de sa tête et autour de son cou, avec des yeux ronds et jaunes. Malheureusement, c'est tout ce que nous saurons puisque ce dernier semble malheureusement se faire attaquer, si ce n'est tuer, par ce mystérieux Pokémon.Avec ce nouveau trailer, nous pouvons espérer quecommunique dans les jours à venir de véritables images de gameplay de, avec, peut-être, la révélation de l'identité de ce Pokémon tueur.Pour rappel, Pokémon Legends: Arceus sera disponible sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022.