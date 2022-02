Pokémon Legends: Arceus devient le deuxième jeu le plus vendu sur Nintendo Switch, au Japon

Switch Édition Standard → 56,2 € au lieu de 59,99 €, soit 6 % de réduction.



Ayant été au cœur d'un débat avant sa sortie officielle, concernant sa direction artistique et ses graphismes, Pokémon Legends: Arceus est désormais disponible, en exclusivité sur Nintendo Switch. En effet, certaines images avaient atterri sur la Toile et beaucoup de joueurs et joueuses étaient mécontents du rendu visuel. Mais hormis ces images non officielles, dans l'ensemble, les joueurs attendaient Pokémon Legends: Arceus avec une grande impatience et les notes attribuées par la presse pour le titre étaient très bonnes. Ce qui se ressent fortement dans les ventes du titre et les chiffres. Au Japon, Pokémon Legends: Arceus a vivement animé les joueurs. Selon Famitsu, le jeu s'est vendu à 1,43 million d'exemplaires. Et cela en seulement 3 jours. En comparaison, Pokémon Épée et Bouclier s'était vendu à 1,88 million d'exemplaires en une semaine. Et même si les périodes ne sont pas exactement les mêmes entre ces deux titres phares de la firme japonaise, cela voudrait ainsi dire que Pokémon Legends: Arceus pourrait dépasser les ventes de Pokémon Épée et Bouclier. D'ailleurs, ces chiffres pourraient encore grimper de façon significative, puisque de nombreux joueurs attendaient les premiers retours sur le titre, avant de passer à la caisse. En tout cas, c'est et ce fut le cas dans nos contrées vertes. Pour rappel, une rumeur fait état d'un DLC à venir pour le titre, mais rien n'a encore été officialisé de ce côté.