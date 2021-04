Nintendo souhaite créer de nouvelles licences

À l’avenir, nous voulons non seulement travailler sur nos séries de base comme Mario et Zelda, mais aussi travailler sur de nouveaux jeux et de nouvelles séries.

est l'un des studios possédant certaines des licences vidéoludiques les plus vieilles (et populaires) du monde, avec notamment, qui ne cessent d'accueillir de nouveaux jeux, pour le plus grand plaisir des amateurs de ces deux licences. Qu'ils se rassurent, la firme nippone ne compte pas laisser de côté ses plus grands succès,Dans un entretien avec le journal japonais Nikkei , Shuntaro Furukawa, président de Nintendo depuis 2018, a expliqué dans les grandes lignes les plans de la société quant à ses nouvelles productions. Si ses équipes sont « en constante recherche de nouvelles idées », l'objectif principal est clair :Si certaines nouveautés ont déjà été annoncées au début de l'année, nous devrions à coup sûr en savoir plus lors de l'E3 2021, où Nintendo promet un show attrayant Lors de cette interview, Shuntaro Furukawa s'est également laissé aller à quelques déclarations sur de possibles nouveaux matériels et la fameuse Switch Pro, affirmant « développer de nouvelles idées pour de nouvelles consoles, mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire maintenant en raison de contraintes technologiques et de coûts ».