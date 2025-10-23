Pokémon GO : Théffroi à l'honneur pour l'heure vedette du 28 octobre 2025

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Théffroi pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Théffroi sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 28 octobre 2025
pour succéder à Fantominus.
Théffroi à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de points d'expérience en capturant un Pokémon.
Cette semaine, Théffroi est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 28 octobre.
Théffroi
est un Pokémon de type Spectre pouvant évoluer en Polthégeist contre 50 Bonbons. Depuis son entrée sur Pokémon GO
en décembre 2024, ce Pokémon ne se trouve pas à l'état sauvage, c'est pourquoi il vous faut habituellement participer à des raids ou compléter des tâches d'étude pour pouvoir l'attraper. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son apparence, de bleu ciel à violet. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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