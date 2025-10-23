Pokémon GO : Théffroi à l'honneur pour l'heure vedette du 28 octobre 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 octobre 2025 à 18h19
Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Théffroi pourra être récupéré en version normale ou shiny.
Pokémon GO : Théffroi à l'honneur pour l'heure vedette du 28 octobre 2025
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Théffroi sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 28 octobre 2025 pour succéder à Fantominus.

Théffroi à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de points d'expérience en capturant un Pokémon. Cette semaine, Théffroi est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 28 octobre.

theffroi
Théffroi est un Pokémon de type Spectre pouvant évoluer en Polthégeist contre 50 Bonbons. Depuis son entrée sur Pokémon GO en décembre 2024, ce Pokémon ne se trouve pas à l'état sauvage, c'est pourquoi il vous faut habituellement participer à des raids ou compléter des tâches d'étude pour pouvoir l'attraper. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection. 

À lire également

Pokémon GO : Les festivités d'Halloween se prolongeront avec la seconde partie de l'événement, les détails

Pokémon GO : Les festivités d'Halloween se prolongeront avec la seconde partie de l'événement, les détails

De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son apparence, de bleu ciel à violet. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion. 

En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Marathon estival, les missions et récompenses
Pokémon GO 04 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Marathon estival, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle du Marathon estival, disponible en août 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Août 2026)
Pokémon GO 30 juillet 2026

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Août 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Giovanni, le Chef Suprême de la Team GO Rocket de Pokémon GO.
Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Août 2026)
Pokémon GO 30 juillet 2026

Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Août 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Sierra, l'une des chefs de la Team GO Rocket de Pokémon GO.

commentaire (0)