Pokémon GO : Rayquaza revient lors de l'événement Primo-grondement

Rencontres sauvages

Bonus d’événement

Faites évoluer des Pokémon et obtenez un bonus de PX x2

Les Rayquaza rencontrés dans les Raids du mercredi 22 février 2023 à dix heures au mercredi 1er mars 2023 à dix heures, heure locale, connaîtront l’Attaque Chargée Abattage.

Les Raids

Raids une étoile

Raids trois étoiles

Raids cinq étoiles

Méga-Raids

Missions d’Étude de terrain

Défi de collection

Le Circuit Pokémon GO : Hoenn – Mondial arrive bientôt, mais se tiendra tout d’abord en avant-première à Las Vegas, le weekend du 18 et du 19 février 2023. Les joueurs qui y participeront pourront rencontreravant les Dresseurs du monde entier. Néanmoins, tout le monde pourra ensuite se mesurer à. Celui-ci fera des apparitions dans les raids à partir, heure locale.Tout au long de l’événement, vous aurez une chance accrue de rencontrer les Pokémon suivants à l’état sauvage. Ils pourront même être chromatiques, à l’exception de Massko, Galifeu et Flobio.Si la chance vous sourit, vous pourrez peut-être rencontrer ces Pokémon sous leur forme chromatique.Rayquaza pourra être chromatique si vous avez un peu de chance.Méga-Latios et Méga-Latias seront tous les deux disponibles en version chromatique. Aurez-vous la chance de les rencontrer ?À l’occasion de l’événement Primo-grondement, des tâches d’Étude de terrain sur le thème de Hoenn seront disponibles. Terminez-les pour gagner des objets qui vous seront utiles pour préparer le Circuit Pokémon GO : Hoenn – Mondial.Les Dresseurs du monde entier pourront compléter un défi de collection sur le thème de Primo-grondement. Venez-en à bout pour recevoir des Hyper Balls et un Radar Rocket qui vous permettra d’affronter l’un des chefs de la Team GO Rocket.