Pokémon GO racheté par Scopely : Niantic rassure, « jamais de publicités intrusives » malgré les inquiétudes

Depuis le rachat de Niantic par Scopely, éditeur soutenu par l'Arabie Saoudite, les joueurs craignent que Pokémon GO devienne une usine à publicités invasives. Face à ces inquiétudes, Niantic tente aujourd'hui de rassurer sa communauté.
Pokémon GO menacé par le rachat de Niantic par Scopely ?
Depuis l'annonce fracassante du rachat de Niantic par le géant Scopely
, pour la somme vertigineuse de 3,5 milliards de dollars
, les joueurs de Pokémon GO redoutent une transformation du jeu en une machine à monétiser agressivement ses utilisateurs. Scopely, financé en partie par des fonds saoudiens, est connu pour des jeux mobiles aux stratégies commerciales souvent agressives. Il n'en fallait pas plus pour que les joueurs craignent un avenir sombre pour Pokémon GO, jeu emblématique jusqu'ici relativement épargné par ce genre de pratiques.
Niantic promet : « aucun changement intrusif » pour Pokémon GO
Interpellé par ces inquiétudes grandissantes, Michael Steranka
, directeur senior produit chez Niantic, a tenu à s'exprimer ouvertement afin de calmer les tensions. Dans une interview publiée récemment chez Polygon
, il déclare clairement que l'acquisition par Scopely ne modifiera en rien l'expérience actuelle offerte par Pokémon GO :
Non, absolument pas. Nous n'intégrerons jamais dans nos jeux de publicités intrusives ou quoi que ce soit du genre. Scopely nous donne toute liberté décisionnelle et reconnaît l'unicité du jeu. Il serait stupide de modifier la recette qui a fait le succès de Pokémon GO.
Malgré cette déclaration rassurante, une partie de la communauté reste méfiante face au passif du nouvel éditeur.
Pourquoi cette inquiétude autour de Scopely ?
Les craintes sont principalement dues au portfolio existant de Scopely, qui compte plusieurs jeux mobiles comme Monopoly GO
, Marvel Strike Force ou Star Trek Fleet Command, réputés pour leurs mécaniques très orientées microtransactions, abonnements coûteux et systèmes limitant l'expérience gratuite des joueurs. Le public de Pokémon GO redoute que ces mécaniques ne fassent progressivement leur apparition dans leur jeu favori
.
Pas d'œufs payants ni de cooldown imposé… pour l'instant
Steranka se veut rassurant sur ce point précis : le modèle économique actuel de Pokémon GO restera inchangé
. Pas question donc d'ajouter des barrières artificielles ou des fonctionnalités telles que des œufs à incubation payante ou des combats d'arène verrouillés derrière des paiements supplémentaires. Cependant, malgré ces garanties rassurantes, les joueurs restent prudents
, ayant déjà vu d'autres franchises se dégrader progressivement après leur rachat par de grandes entreprises focalisées sur le profit rapide.
Scopely, une menace ou une opportunité pour Pokémon GO ?
L'acquisition massive de Niantic par Scopely
(financée notamment par l'Arabie Saoudite à hauteur de plusieurs milliards de dollars) marque assurément un tournant majeur dans l'histoire de Pokémon GO
. Si les développeurs affirment leur indépendance, l'histoire récente montre que la pression économique finit souvent par influencer les choix créatifs et commerciaux
. Néanmoins, si l'engagement de Scopely à préserver l'expérience Pokémon GO s'avère sincère, cette acquisition pourrait aussi offrir à Niantic de nouvelles ressources pour continuer à enrichir son jeu phare.
Quel avenir pour Pokémon GO ?
Pour l'instant, les promesses de Niantic restent encourageantes, mais la vigilance des joueurs est légitime. Les prochains mois permettront de déterminer si Scopely respecte réellement l'unicité de Pokémon GO, ou si ce partenariat marquera un basculement vers un modèle plus agressif. En attendant, les dresseurs peuvent continuer à profiter sereinement de leur jeu favori en espérant que la confiance accordée par Niantic à Scopely soit bel et bien justifiée.
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