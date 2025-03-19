Pokémon GO racheté par Scopely : Niantic rassure, « jamais de publicités intrusives » malgré les inquiétudes

Pokémon GO est un jeu vidéo mobile gratuit développé par Niantic, disponible sur iOS et Android. Utilisant la réalité augmentée, les joueurs explorent leur environnement réel pour capturer des Pokémon, participer à des raids coopératifs, combattre en arène et profiter d'événements réguliers, favorisant une communauté active et engagée partout dans le monde.