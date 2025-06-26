Pokémon GO : Pikachu portant un chapeau de fête à l'honneur pour l'heure vedette du 1er juillet

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 juin 2025 à 12h24
Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Pikachu portant un chapeau de fête pourra être récupéré en version normale ou shiny.
Pokémon GO : Pikachu portant un chapeau de fête à l'honneur pour l'heure vedette du 1er juillet
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Pikachu portant un chapeau de fête sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 1er juillet 2025 pour inaugurer le mois et célébrer les 9 ans du jeu.

Pikachu portant un chapeau de fête à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Poussières d'Étoile en capturant un Pokémon. Cette semaine, Pikachu portant un chapeau de fête est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 1er juillet.

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Pikachu portant un chapeau de fête est un Pokémon de type Électrik que l'on peut croiser au cours d'événements spéciaux organisés sur Pokémon GO. Du 1er juillet au 6 juillet 2025, tous les joueurs pourront participer à l'événement célébrant les 9 ans du jeu mobile de Niantic et le rencontrer pendant les festivités, en particulier durant cette heure vedette. Il s'agit donc d'une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore au la chance de croiser et de faire évoluer ce Pokémon. Notez qu'au cours de l'événement anniversaire, de nouveaux Pokémon costumés feront leur entrée : 
  • Herbizarre coiffé d'un chapeau de fête
  • Florizarre coiffé d'un chapeau de fête
  • Mordudor tenant une pièce du 9e anniversaire
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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