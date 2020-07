Pokémon GO : Les montgolfières de la Team GO Rocket apparaissent désormais dans le ciel

La Team Rocket est de retour dans Pokémon GO sous une forme assez originale, puisqu'elle apparaît désormais dans des montgolfières.

Comment trouver et combattre les montgolfières de la Team GO Rocket ?

Comment combattre les chefs de la Team GO Rocket et Giovanni avec les montgolfières ?

Dresseurs, nous avons reçu des rapports alarmants sur les montgolfières de la Team GO Rocket qui apparaissent dans le ciel dans le monde entier. pic.twitter.com/dvJlmjbFdM — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) July 7, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Niantic a su faire preuve d’adaptabilité ces dernières semaines, et continue d'apporter du contenu inédit dans Pokémon GO , pour fidéliser ses joueurs toujours aussi nombreux et dépensiers La dernière nouveauté en date est, qui apparaît maintenant dans des montgolfières. Les joueurs devront donc partir en quête de ces ballons noirs pour tenter de défier les Sbires de la Team Rocket.Ces montgolfières apparaissent « une fois toutes les quelques heures » selon le site officiel, et restent visibles plusieurs minutes. Si vous avez la chance d'en apercevoir une, vous devrez alors cliquer dessus pour engager le combat. Nous vous conseillons donc de lancer régulièrementafin de ne pas louper ces montgolfières.Vous pourrez effectivement avoir la chance de combattre. Pour ce faire, vous devrez alors équiper votre Radar Rocket avant de lancer le combat contre la Team GO Rocket pour tomber contre l'un des trois chefs. Pour obtenir cet élément, vous devrez récupérer six éléments mystérieux, s'obtenant en battant les sbires de la Team GO Rocket.Pour ce qui est de Giovanni, vous allez devoir être équipé d'un Super Radar Rocket pour être certain de l'affronter.