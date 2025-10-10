Pokémon GO : Les défis hebdomadaires, comment ça marche ?

Retrouvez des informations relatives aux défis hebdomadaires, une nouvelle fonctionnalité disponible depuis octobre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
En présentant la saison Transformations fabuleuses
de Pokémon GO
, des défis hebdomadaires avaient été annoncés, mais sans préciser une date de sortie. Nous savons à présent que cette activité vous sera proposée à compter du lundi 13 octobre 2025
, et que vous pourrez ainsi faire équipe avec au maximum 3 autres Dresseurs pour remporter des récompenses. Pour en apprendre plus à propos des défis hebdomadaires
, nous vous invitons à prendre quelques minutes pour découvrir cet article.
Que sont les défis hebdomadaires sur Pokémon GO ?
Sur Pokémon GO
, les défis hebdomadaires sont une fonctionnalité permettant d'unir vos forces avec au maximum 3 autres joueurs (soit un groupe de 4) pour venir à bout d'un défi donné chaque semaine
, et ce sans restriction géographique. Vous recevez alors diverses récompenses pour vos efforts, tout en augmentant votre niveau d'amitié. Vous ne pouvez bien sûr n'entreprendre qu'un seul défi hebdomadaire par semaine, avec un seul groupe à la fois.
Chaque lundi, un nouveau défi est proposé dans le monde entier.
Comment accèder aux défis hebdomadaires ?
Dès que les défis hebdomadaires seront accessibles, votre profil Pokémon GO
disposera d'un nouvel onglet intitulé « Social ».
Celui-ci permet de participer à cette activité, ainsi qu'au Jeu en équipe. Il vous suffira de l'ouvrir pour créer, rejoindre un groupe, inviter des amis ou bien pour consulter les progrès réalisés dans le cadre du défi hebdomadaire en cours.
Concrètement, vous recevrez une notification dès que vous serez convié à rejoindre un groupe, et vous aurez 24 heures pour accepter cette invitation. Une fois membre, vous serez en mesure de consulter les progrès totaux ou réalisés dans la journée, ainsi que le temps restant pour accomplir le défi.
Quelles sont les récompenses des défis hebdomadaires ?
Lorsque vous réussissez un défi hebdomadaire sur Pokémon GO
dans le temps imparti, vous obtenez les récompenses suivantes :
- Progression supplémentaire du niveau d'amitié
- 20 000 PX
- 6 000 Poussières Étoile
- Même si vous ne parvenez pas à terminer le défi, votre groupe recevra des Poussières Étoile en lot de consolation.
Notez enfin qu'un système de recherche de groupe à cette fonctionnalité sera ajouté vers la fin de l'année 2025, ce qui vous permettra de rencontrer davantage de Dresseurs en formant une nouvelle équipe.
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