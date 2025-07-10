Pokémon GO : Les anomalies temporelles, comment fonctionne ce phénomène et quels Pokémon peut-on capturer ?

Retrouvez des informations relatives aux anomalies temporelles dans cet article, un phénomène spécial visible sur Pokémon GO.
À l'occasion de l'événement Ultra Bonus : Célébration de Hisui
, organisé sur Pokémon GO
du 8 au 13 juillet 2025, les joueurs assistent à un étrange spectacle en regardant le ciel. Celui-ci revêt parfois une couleur violette, et certains parmi vous se demandent à quoi est lié ce phénomène. Il s'agit en réalité d'anomalies temporelles, desquelles peuvent sortir des Pokémon. Dans cet article, nous vous expliquons le fonctionnement de ces anomalies temporelles
, et nous vous listons les Pokémon à attraper pendant qu'elles sont actives.
Pourquoi le ciel est violet sur Pokémon GO ?
Niantic avait averti les Dresseurs de Pokémon GO
en présentant l'événement Ultra Bonus : Célébration de Hisui. De temps en temps, le ciel deviendra violet, ce qui signifiera qu'une anomalie temporelle est active.
Il s'agit d'un phénomène spécial, grâce auquel notre monde se relie à un passé lointain, et entraînant des apparitions de nouveaux Pokémon.
En règle générale, les anomalies se manifestent dans les raids spéciaux liés à Palkia et Dialga, ou au cours des événements liés aux Pokémon issus de la région de Hisui.
Pendant qu'une anomalie temporelle
est active, les joueurs peuvent rencontrer à l'état sauvage des Pokémons issus d'époques différentes, à proximité des Arènes et des PokéStops améliorés par des Modules Leurre.
Quels Pokémon peut-on récupérer avec les Anomalies temporelles de juillet 2025 ?
Dans cette section, nous vous listons de manière non exhaustive les Pokémon pouvant être attrapés au cours des Anomalies temporelles en juillet 2025 :
- Cerbyllin (uniquement en Raids)
- Avalugg de Hisui (Raids et récompenses d'Études de terrain)
- Voltorbe de Hisui
- Caninos de Hisui
- Fragilady de Hisui (uniquement en Raids)
- Hachécateur (uniquement en Raids)
- Qwilfish de Hisui
- Zorua de Hisui
- Bargantua à rayures blanches
Pour profiter au mieux de l'événement, nous vous recommandons de veiller à disposer de suffisamment d'Œufs Chance et de Morceaux d'Étoile pour obtenir des récompenses encore plus intéressantes, car les festivités sont souvent accompagnées de puissants bonus, comme de la Poussière d'Étoile et de l'XP supplémentaires.
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