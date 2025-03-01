Pokémon GO : La saison 18 Puissance et Maîtrise se dévoile, les détails

Retrouvez les nouveautés à venir avec le saison 18 de Pokémon GO ainsi que les rotations saisonnières dans cet article.
Double destinée est sur le point de laisser place à la 18ème
saison de Pokémon GO
, Puissance et Maîtrise. Celle-ci vous permettra de vous entraîner avec Wushours, le Pokémon Kung-fu, et de rencontrer de nouveaux Pokémon Dynamax. Les rotations saisonnières des rencontres sauvages et des éclosions ont été communiqués, tout comme les bonus saisonniers. Afin d'en savoir plus, découvrez une présentation de la saison Puissance et Maîtrise
ci-dessous.
Puissance et Maîtrise, la saison 18 de Pokémon GO, a été présentée
Wushours, le Pokémon Kung-fu
Dès le début de la saison Puissance et Maîtrise
, tous les joueurs pourront commencer leur entraînement aux côtés de Wushours
grâce à l'événement Potentiel puissant
. Ce Pokémon de type Combat obtiendra aussi une forme Dynamax et pourra évoluer en Shifours. La voie que vous aurez choisi déterminera le style de cette évolution : Poing Final ou Mille Poings.
Étude spéciale de la Saison Puissance et maîtrise
Disponible du mercredi 5 mars, à 10 heures, au mardi 3 juin 2025, à 9 heures 59, l'étude spéciale de la saison
vous accordera des rencontres avec Wushours Dynamax
. Au fil de la saison, d'autres chapitres se débloqueront.
Étude spéciale payante de Puissance et maîtrise : Une nouvelle voie
Pour 8 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez prendre part à une Étude spéciale distincte afin de rencontrer une nouvelle fois Wushours Dynamax. Le ticket sera disponible du mercredi 5 mars, à 10 heures, au lundi 10 mars 2025, à 20 heures.
Nouveaux Pokémon Max
Les formes Dynamax de Raikou, d'Entei et de Suicune viendront chacune dominer les Combats Dynamax au fil de la Saison Puissance et Maîtrise
. De plus, Mackogneur Gigamax et d'autres Pokémon vous attendront lors de Combats G-Max.
Nouveaux Pokémon
Davantage de Pokémon originaires de la région de Galar, théâtre des jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch, vont arriver sur Pokémon GO
. Les noms de Goupilou et Roublenard
ont été cités.
Temps forts de la Saison
La Saison Puissance et Maîtris
e prévoit 5 événements Journée Communauté.
Ticket Recharge
Les Dresseurs pourront acheter le Ticket Recharge
de mars lors de la Saison Puissance et maîtrise. Ce ticket leur permettra de vivre pleinement cette Saison en recevant des bonus, tels qu'un Bonbon XL supplémentaire en venant à bout de combats de Raids et Dynamax.
Ligue Combat GO
La Ligue Combat GO revient lors de la Saison Puissance et Maîtrise. Retrouvez plus d'informations à ce sujet dans notre article
.
Rotations saisonnières
Phases d'Étude
Effectuez des Études de terrain pour débloquer des rencontres de Phase d'Étude avec l'un des Pokémon suivants :
- Ossatueur d'Alola
- Mysdibule
- Drakkarmin
- Bébécaille
- Charbambin
- Frigodo
À compter du 5 mars, à 10 heures, Charbambin pourra apparaître sous sa forme chromatique pour la première fois dans Pokémon GO
.
Rencontres à l'état sauvage
Au fil de la Saison, des Pokémon différents apparaîtront selon l'environnement.Villes
Forêts
- Lainergie
- Pharamp
- Chuchmur
- Dynavolt
- Poichigeon
- Grindur
- Chrysapile
Montagnes
- Migalos
- Yanma
- Chenipotte
- Doudouvet
- Trompignon
- Candine
- Sucreine
Plage et étendues d'eau
- Axoloto de Paldea
- Parecool
- Ningale
- Cradopaud
- Hippopotas
- Limonde
- Terraiste
Hémisphère nord
- Marill
- Qwilfish
- Carvanha
- Wailmer
- Obalie
- Phogleur
Hémisphère sud
- Farfuret de Hisui
- Archéomire
- Vivaldaim (Forme Printemps)
- Solochi
- Marisson
- Feunnec
- Caninos de Hisui
- Farfuret
- Terhal
- Vivaldaim (Forme Automne)
- Brindibou
- Flamiaou
- Otaquin
Œufs
Œufs de 2 km
Œufs de 5 km
- Psykokwak
- Capumain
- Okéoké
- Manzaï
- Couaneton
- Olivini
- Crabagarre
- Dodoala
- Togedemaru
- Ouistempo
- Flambino
- Larméléon
Récompenses de Suivi d'exploration
Œufs de 7 km
- Airmure
- Lilia
- Anorith
- Goinfrex
- Riolu
- Miaouss d'Alola
- Miaouss de Galar
- Tadmorv d'Alola
- Voltorbe de Hisui
- Corayon de Galar
Récompenses de Routes
Œufs de 10 km
- Goupix d'Alola
- Farfuret de Hisui
- Corayon de Galar
- Scalpion
- Bargantua (Motif Blanc)
- Pyronille
- Strassie
- Bébécaille
- Fantyrm
- Charbambin
- Frigodo
Récompenses de Suivi d'exploration
- Draby
- Griknot
- Bébécaille
- Charbambin
- Frigodo
Bonus de Saison
Les bonus suivants seront disponibles tout au long de la Saison Puissance et maîtrise.
- Dégâts bonus d'amitié augmentés lors des Raids.
- Lors des heures de Raids, les Dresseur·euse·s de niveau 31 ou plus recevront systématiquement un Super Bonbon XL en cas de victoire contre un Boss de Raid de niveau cinq.
- Les Dresseur·euse·s de niveau 31 ou plus recevront systématiquement un Bonbon XL lors d'un échange de Pokémon.
- Poussières Étoile accrues pour le premier Pokémon attrapé de la journée.
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