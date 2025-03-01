Pokémon GO : La saison 18 Puissance et Maîtrise se dévoile, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 mars 2025 à 14h35
Retrouvez les nouveautés à venir avec le saison 18 de Pokémon GO ainsi que les rotations saisonnières dans cet article.
Pokémon GO : La saison 18 Puissance et Maîtrise se dévoile, les détails
Double destinée est sur le point de laisser place à la 18ème saison de Pokémon GO, Puissance et Maîtrise. Celle-ci vous permettra de vous entraîner avec Wushours, le Pokémon Kung-fu, et de rencontrer de nouveaux Pokémon Dynamax. Les rotations saisonnières des rencontres sauvages et des éclosions ont été communiqués, tout comme les bonus saisonniers. Afin d'en savoir plus, découvrez une présentation de la saison Puissance et Maîtrise ci-dessous.

Puissance et Maîtrise, la saison 18 de Pokémon GO, a été présentée

Wushours, le Pokémon Kung-fu

Dès le début de la saison Puissance et Maîtrise, tous les joueurs pourront commencer leur entraînement aux côtés de Wushours grâce à l'événement Potentiel puissant. Ce Pokémon de type Combat obtiendra aussi une forme Dynamax et pourra évoluer en Shifours. La voie que vous aurez choisi déterminera le style de cette évolution : Poing Final ou Mille Poings.

wushours


Étude spéciale de la Saison Puissance et maîtrise

Disponible du mercredi 5 mars, à 10 heures, au mardi 3 juin 2025, à 9 heures 59, l'étude spéciale de la saison vous accordera des rencontres avec Wushours Dynamax. Au fil de la saison, d'autres chapitres se débloqueront.

Étude spéciale payante de Puissance et maîtrise : Une nouvelle voie

Pour 8 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez prendre part à une Étude spéciale distincte afin de rencontrer une nouvelle fois Wushours Dynamax. Le ticket sera disponible du mercredi 5 mars, à 10 heures, au lundi 10 mars 2025, à 20 heures.

Nouveaux Pokémon Max

Les formes Dynamax de Raikou, d'Entei et de Suicune viendront chacune dominer les Combats Dynamax au fil de la Saison Puissance et Maîtrise. De plus, Mackogneur Gigamax et d'autres Pokémon vous attendront lors de Combats G-Max.

nouveaux-pokemon-max

Nouveaux Pokémon

Davantage de Pokémon originaires de la région de Galar, théâtre des jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch, vont arriver sur Pokémon GO. Les noms de Goupilou et Roublenard ont été cités.

Temps forts de la Saison

La Saison Puissance et Maîtrise prévoit 5 événements Journée Communauté.

journee-communaute-s18

Ticket Recharge

Les Dresseurs pourront acheter le Ticket Recharge de mars lors de la Saison Puissance et maîtrise. Ce ticket leur permettra de vivre pleinement cette Saison en recevant des bonus, tels qu'un Bonbon XL supplémentaire en venant à bout de combats de Raids et Dynamax.

Ligue Combat GO

La Ligue Combat GO revient lors de la Saison Puissance et Maîtrise. Retrouvez plus d'informations à ce sujet dans notre article.

Rotations saisonnières

Phases d'Étude

Effectuez des Études de terrain pour débloquer des rencontres de Phase d'Étude avec l'un des Pokémon suivants :
  • Ossatueur d'Alola
  • Mysdibule
  • Drakkarmin
  • Bébécaille
  • Charbambin
  • Frigodo
À compter du 5 mars, à 10 heures, Charbambin pourra apparaître sous sa forme chromatique pour la première fois dans Pokémon GO.

Rencontres à l'état sauvage

Au fil de la Saison, des Pokémon différents apparaîtront selon l'environnement.

Villes
  • Lainergie
  • Pharamp
  • Chuchmur
  • Dynavolt
  • Poichigeon
  • Grindur
  • Chrysapile
Forêts
  • Migalos
  • Yanma
  • Chenipotte
  • Doudouvet
  • Trompignon
  • Candine
  • Sucreine
Montagnes
  • Axoloto de Paldea
  • Parecool
  • Ningale
  • Cradopaud
  • Hippopotas
  • Limonde
  • Terraiste
Plage et étendues d'eau
  • Marill
  • Qwilfish
  • Carvanha
  • Wailmer
  • Obalie
  • Phogleur
Hémisphère nord
  • Farfuret de Hisui
  • Archéomire
  • Vivaldaim (Forme Printemps)
  • Solochi
  • Marisson
  • Feunnec
Hémisphère sud
  • Caninos de Hisui
  • Farfuret
  • Terhal
  • Vivaldaim (Forme Automne)
  • Brindibou
  • Flamiaou
  • Otaquin

Œufs

Œufs de 2 km
  • Psykokwak
  • Capumain
  • Okéoké
  • Manzaï
  • Couaneton
  • Olivini
Œufs de 5 km
  • Crabagarre
  • Dodoala
  • Togedemaru
  • Ouistempo
  • Flambino
  • Larméléon
Récompenses de Suivi d'exploration
  • Airmure
  • Lilia
  • Anorith
  • Goinfrex
  • Riolu
Œufs de 7 km
  • Miaouss d'Alola
  • Miaouss de Galar
  • Tadmorv d'Alola
  • Voltorbe de Hisui
  • Corayon de Galar
Récompenses de Routes
  • Goupix d'Alola
  • Farfuret de Hisui
  • Corayon de Galar
  • Scalpion
  • Bargantua (Motif Blanc)
Œufs de 10 km
  • Pyronille
  • Strassie
  • Bébécaille
  • Fantyrm
  • Charbambin
  • Frigodo
Récompenses de Suivi d'exploration
  • Draby
  • Griknot
  • Bébécaille
  • Charbambin
  • Frigodo

Bonus de Saison

Les bonus suivants seront disponibles tout au long de la Saison Puissance et maîtrise.
  • Dégâts bonus d'amitié augmentés lors des Raids.
  • Lors des heures de Raids, les Dresseur·euse·s de niveau 31 ou plus recevront systématiquement un Super Bonbon XL en cas de victoire contre un Boss de Raid de niveau cinq.
  • Les Dresseur·euse·s de niveau 31 ou plus recevront systématiquement un Bonbon XL lors d'un échange de Pokémon.
  • Poussières Étoile accrues pour le premier Pokémon attrapé de la journée.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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