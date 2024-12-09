Pokémon GO : La Journée Communauté de décembre mettra plusieurs Pokémon sous les feux des projecteurs, les détails

Retrouvez les informations concernant la Journée Communauté de décembre 2024 de Pokémon GO, qui sera un peu particulière puisqu'une multitude de Pokémon seront mis à l'honneur.
La fin de l'année 2024 sera célébrée comme il se doit sur Pokémon GO
, d'abord à travers l'événement Fêtes d'hiver
, puis grâce à une Journée Communauté spéciale, le samedi 21 et le dimanche 22 décembre de 14 heures à 17 heures
. En effet, vous pourrez retrouver tous les Pokémon à l'affiche des Journées Communauté de l'année, mais aussi ceux de 2023 à travers l'éclosion d'œufs. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée Communauté de décembre
ci-dessous.
Événement Journée Communauté de décembre 2024 de Pokémon GO
Bonus d'événement
- Vous recevrez 2 fois plus de PX en attrapant des Pokémon.
- Vous recevrez 2 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.
- La distance d'éclosion sera divisée par 2 pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'événement.
- Vous recevrez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
- Les Dresseurs de niveau 31 et plus recevront 2 fois plus de Bonbons XL en attrapant des Pokémon.
- Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 3 heures.
- Les Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront 3 heures.
- Vous pourrez procéder à 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 2 par jour.
- Les échanges effectués durant l'événement coûteront 2 fois moins de Poussières Étoile.
Pokémon à l'affiche
Chaque jour de l'événement, qui se tiendra le samedi 21 et le dimanche 22 décembre 2024 de 14 h à 17 h (heure locale), une sélection différente de Pokémon sera mise à l'honneur.
Ceux qui apparaîtront pendant cette période auront autant de chances d'être chromatiques que lors de leur Journée Communauté d'origine. En dehors des heures indiquées plus tôt, tous les Pokémon à l'affiche pourront apparaître de 9 h à 21 h, le samedi comme le dimanche.Samedi 21 décembre :
Dimanche 22 décembre :
- Chétiflor
- Leveinard
- Mucuscule
- Brindibou
- Flamiaou
- Croquine
Durant les 10 dernières minutes de chaque heure, le samedi et le dimanche, de 14 h à 17 h :
- Férosinge
- Ponyta
- Ponyta de Galar
- Larveyette
- Anchwatt
- Otaquin
- Porygon
- Héricendre
- Draby
- Terhal
Œufs
Les Pokémon suivants, qui étaient à l'affiche des Journées Communauté de 2023, pourront éclore des Œufs de 2 km.
- Ramoloss
- Ramoloss de Galar
- Ptitard
- Togepi
- Axoloto
- Axoloto de Paldea
- Charpenti
- Coupenotte
- Marisson
- Feunnec
- Grenousse
- Larvibule
- Sonistrelle
Attaques vedettes
Les Attaques vedettes suivantes seront disponibles si vous faites évoluer certains Pokémon entre le samedi 21 décembre à 9 h et le dimanche 22 décembre 2024 à 21 h (heure locale).Tartard
Tarpaud
- Faites évoluer Têtarte (l'évolution de Ptitard) afin d'obtenir un Tartard qui connaît l'Attaque Immédiate Riposte.
Empiflor
- Faites évoluer Têtarte (l'évolution de Ptitard) avec une Roche Royale afin d'obtenir un Tarpaud qui connaît l'Attaque Chargée Laser Glace.
Galopa et Galopa de Galar
- Faites évoluer Boustiflor (l'évolution de Chétiflor) afin d'obtenir un Empiflor qui connaît l'Attaque Immédiate Feuille Magik.
Flagadoss, Flagadoss de Galar, Roigada et Roigada de Galar
- Faites évoluer Ponyta ou Ponyta de Galar afin d'obtenir un Galopa ou un Galopa de Galar qui connaît l'Attaque Chargée Éclair Fou.
Typhlosion
- Faites évoluer Ramoloss ou un Ramoloss de Galar afin d'obtenir un Flagadoss, un Flagadoss de Galar, un Roigada ou un Roigada de Galar qui connaît l'Attaque Chargée Surf.
Leuphorie
- Faites évoluer Feurisson (l'évolution d'Héricendre) afin d'obtenir un Typhlosion qui connaît l'Attaque Chargée Rafale Feu.
Togekiss
- Faites évoluer Leveinard afin d'obtenir un Leuphorie qui connaît l'Attaque Chargée Éclair Fou.
Maraiste
- Faites évoluer Togetic (l'évolution de Togepi) afin d'obtenir un Togekiss qui connaît l'Attaque Chargée Aurasphère.
Drattak
- Faites évoluer Axoloto afin d'obtenir un Maraiste qui connaît l'Attaque Chargée Hydroqueue.
Métalosse
- Faites évoluer Drackhaus (l'évolution de Draby) afin d'obtenir un Drattak qui connaît l'Attaque Chargée Colère.
Porygon-Z
- Faites évoluer Métang (l'évolution de Terhal) afin d'obtenir un Métalosse qui connaît l'Attaque Chargée Poing Météore.
Bétochef
- Faites évoluer Porygon2 (l'évolution de Porygon) afin d'obtenir un Porygon-Z qui connaît l'Attaque Chargée Triplattaque.
Manternel
- Faites évoluer Ouvrifier (l'évolution de Charpenti) afin d'obtenir un Bétochef qui connaît l'Attaque Chargée Centrifugifle.
Ohmassacre
- Faites évoluer Couverdure (l'évolution de Larveyette) afin d'obtenir un Manternel qui connaît l'Attaque Immédiate Griffe Ombre.
Tranchodon
- Faites évoluer Lampéroie (l'évolution de Anchwatt) afin d'obtenir un Ohmassacre qui connaît l'Attaque Immédiate Change Éclair.
Blindépique
- Faites évoluer Incisache (l'évolution de Coupenotte) afin d'obtenir un Tranchodon qui connaît l'Attaque Chargée Abattage.
Goupelin
- Faites évoluer Boguérisse (l'évolution de Marisson) afin d'obtenir un Blindépique qui connaît l'Attaque Chargée Végé-Attaque.
Amphinobi
- Faites évoluer Roussil (l'évolution de Feunnec) afin d'obtenir un Goupelin qui connaît l'Attaque Chargée Rafale Feu.
Muplodocus
- Faites évoluer Croâporal (l'évolution de Grenousse) afin d'obtenir un Amphinobi qui connaît l'Attaque Chargée Hydroblast.
Bruyverne
- Faites évoluer Colimucus (l'évolution de Mucuscule) afin d'obtenir un Muplodocus qui connaît l'Attaque Chargée Poing-Éclair.
Archéduc
- Faites évoluer Sonistrelle afin d'obtenir un Bruyverne qui connaît l'Attaque Chargée Bang Sonique.
Félinferno
- Faites évoluer Efflèche (l'évolution de Brindibou) afin d'obtenir un Archéduc qui connaît l'Attaque Chargée Végé-Attaque.
Oratoria
- Faites évoluer Matoufeu (l'évolution de Flamiaou) afin d'obtenir un Félinferno qui connaît l'Attaque Chargée Rafale Feu.
Lucanon
- Faites évoluer Otarlette (l'évolution de Otaquin) afin d'obtenir un Oratoria qui connaît l'Attaque Chargée Hydroblast.
Sucreine
- Faites évoluer Chrysapile (l'évolution de Larvibule) afin d'obtenir un Lucanon qui connaît l'Attaque Immédiate Change Éclair. Si Larvibule évolue en Chrysapile durant l'événement, il apprendra également Change Éclair !
Courrousinge
- Faites évoluer Candine (l'évolution de Croquine) afin d'obtenir un Sucreine qui connaît l'Attaque Chargée Pied Voltige.
Terraiste
- Faites évoluer Colossinge (l'évolution de Férosinge) afin d'obtenir un Courrousinge qui connaît l'Attaque Chargée Poing de Colère. Si Férosinge évolue en Colossinge durant l'événement, il apprendra également Poing de Colère !
- Faites évoluer Axoloto de Paldea afin d'obtenir un Terraiste qui connaît l'Attaque Chargée Mégacorne.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle sera disponible au cours de l'événement, et vous serez récompensé d'un Module Leurre Pluvieux ainsi que des Pierres Unys pour sa complétion. Elle sera disponible du samedi 21 décembre à 9 h au dimanche 22 décembre 2024 à 21 h.
Étude ponctuelle prolongée de l'événement Journée Communauté
Durant l'événement Journée Communauté de décembre 2024, les joueurs qui se connecteront entre le samedi 21 décembre à 9 h et le dimanche 22 décembre 2024 à 21 h (heure locale) recevront une Étude ponctuelle qui leur permettra d'obtenir des rencontres quotidiennes avec des Pokémon des différentes Journées Communauté de 2024. De plus, ces Pokémon seront dotés de fonds spéciaux.
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