Pokémon GO : Heure vedette du 6 janvier 2026, quel Pokémon est mis à l'honneur ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 janvier 2026 à 13h10
Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique. Découvrez qui sera mis en avant lors de l'heure vedette du 6 janvier 2026 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Heure vedette du 6 janvier 2026, quel Pokémon est mis à l'honneur ?
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Le mardi 6 janvier 2026, Barloche ouvrira le bal de l'année et se montrera bien plus souvent qu'à l'état l'ordinaire.

Barloche à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous les remporterez deux fois plus de PX en capturant un Pokémon. Cette semaine, Barloche est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 6 janvier 2026.

 barloche
Barloche est un Pokémon de type Eau et Sol de la troisième génération, issu de la région de Hoenn. Il peut évoluer en Barbicha en échange de 50 Bonbons. Il utilise son radar dans les eaux boueuses pour détecter ses futures proies, c'est pourquoi il se repère plus souvent dans lieux aquatiques, comme les rivières ou les océans. La première heure vedette de janvier est donc une occasion à ne pas manquer si vous n'avez pas encore eu la chance d'ajouter ce Pokémon à votre collection.

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De plus, notez que ce Pokémon ainsi que son évolution disposent d'une version shiny sur Pokémon GO, et ce changement se repère aisément grâce à la couleur dorée qu'il revêt alors (au lieu de bleu). Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion. 

En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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