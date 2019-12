Pokémon GO : Griknot shiny disponible et Nouveau Community Day annoncé

Depuis ce 17 décembre le Pokémon de la quatrième génération, Griknot, est disponible dans sa version shiny, et la date du prochain Community Day a été dévoilée par Niantic.

That is one nice looking Gible! https://t.co/9EmKlEfPo9 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) December 17, 2019

Tandis que nous repensons à 2019, nous ne pouvons nous empêcher de vous donner un aperçu de l'avenir ! Nous pouvons déjà vous annoncer que le prochain #PokemonGOCommunityDay aura lieu le 19 janvier de 11 h à 14 h (heure locale) !



À votre avis, quel Pokémon sera à l'affiche ? — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) December 16, 2019

C'est contre toute attente que lea débarqué cette nuit, dans sa version chromatique, sur Pokémon GO . Alors qu'il était attendu durant l'un des Community Day de cette fin d'année, il arrive finalement plus tôt que prévu, sans faire de bruit, en étant. Lors de notre précédent article sur les événements de décembre , une partie était consacrée aux éclosions spéciales. Griknot serait-il le premier d'une série de nouveaux Pokémon dans leur version chromatique ? Réponse dans les jours à venir.De plus, la date dua été dévoilée et se déroulera le, mais l'identité du Pokémon star n'est toujours pas connue.Alors dresseurs, quel Pokémon souhaitez-vous rencontrer durant cette journée ?