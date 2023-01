Pokémon GO : Giovanni revient avec Registeel Obscur

Sauvez Registeel Obscur



Bonus d'événement

La Team GO Rocket fera des apparitions plus fréquentes dans les PokéStop et dans des montgolfières.

Vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée pour faire oublier l'Attaque Chargée Frustration à un Pokémon Obscur.

Les Pokémon Obscurs des sbires

Les Œufs

À l'occasion de l'événement Voltage Crépitant , le boss ultime de la Team GO Rocket,heure locale. Préparez-vous à l'affronter pour remporter de nombreuses récompenses et pour obtenir un Registeel Obscur.Cette fois-ci, c'est lequi est tombé aux mains de la Team GO Rocket et que vous devrez sauver. Vous pourrez le rencontrer sous sa forme Obscure grâce à unequi vous mènera jusqu'à un combat contre Giovanni. Cette étude sera disponible à partir, heure locale.Avant d'arriver jusqu'à Giovanni, vous devrez d'abord affronter ses sbires ainsi que les chefs Cliff, Sierra et Arlo. Ces derniers pourront utiliser différents Pokémon Obscurs pour vous mettre des bâtons dans les roues. En voici une liste non exhaustive :En battant les chefs de la Team GO Rocket, vous pourrez peut-être obtenir des œufs de 12 km. Les Pokémon suivants pourront en sortir durant toute la durée de l'événement.Avec un peu de chance, certains d'entre eux pourront être chromatiques, à l'exception de Mascaïman, Baggiguane, Pandespiègle, Venalgue et Tritox.