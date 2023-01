À quoi faut-il s'attendre lors de l'événement Voltage Crépitant ?

Rencontres de Pokémon sauvages

Les Raids

Raids une étoile

Raids trois étoiles

Raids cinq étoiles

Méga-Raids

Les Oeufs

Les Pokémon des études de terrain

Pour faire suite au Nouvel An lunaire sur, Niantic a déjà annoncé quelui succèderait., heure locale. Comme son nom l'indique, il mettra à l'honneur les Pokémon Électrik, dont certains feront leur apparition pour la première fois sous leur forme chromatique.dans la nature et. De plus, il fera ses premiers pas sous sa forme chromatique aux côtés de Galvaran. Êtes-vous prêts à partir en chasse, dresseurs ?Ces Pokémon apparaîtront plus fréquemment dans la nature. Si vous êtes chanceux, vous pourriez même les rencontrer en version chromatique (à l'exception de Larvibule et Moufouette).Si c'est votre jour de chance, ces Pokémon pourront être chromatiques. De plus, les Galvaran auront plus de chances d'être chromatique dans les raids que dans la nature.Avec un peu de chance, peut-être pourrez-vous rencontrer Smogogo de Galar ou Mysdibule sous leur forme chromatique.Registeel et Tokorico pourront tous les deux être trouvés en version chromatique.Méga-Ptéra sera disponible du mercredi 25 janvier à 10 heures, au mercredi 1er février à 10 heures, heure locale. Méga-Ectoplasma, lui, apparaîtra dans les raids à partir du mercredi 1er février à 10 heures et jusqu'au mercredi 8 février à 10 heures, heure locale. Ils pourront tous les deux être chromatiques si vous avez de la chance.Les Pokémon suivants pourront éclore des œufs de 7 km et tous pourront être chromatiques (à l'exception de Limonde).Tout au long de l'événement, terminez des études de terrain pour rencontrer les Pokémon suivants. Ils auront une chance d'apparaître sous leur forme chromatique, à l'exception d'Emolga et du Voltorbe de Hisui.