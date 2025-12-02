Pokémon GO : Étude spéciale Parcours précieux, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 17 décembre 2025 à 14h16
Retrouvez les détails de l'étude spéciale Parcours précieux, disponible sur Pokémon GO depuis décembre 2025, et durant toute la saison éponyme.
Pokémon GO : Étude spéciale Parcours précieux, les missions et récompenses
Une nouvelle étude spéciale est disponible sur Pokémon GO à l'occasion de la saison Parcours précieux, se déroulant du 2 décembre 2025 au 3 mars 2026. Celle-ci peut être obtenue depuis le lancement de cette nouvelle saison, et vous accordera des récompenses variées, telles que des rencontres avec des Pokémon ou des consommables.

Pour vous aider à compléter l'étude spéciale Parcours précieux, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

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Étude spéciale Parcours précieux, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude spéciale Parcours précieux (1/12)

Récompenses bonus : 3x Super Bonbon, 999 PX, 999 Poussières Étoile
  • Étapes
    • Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Poussacha
    • Utiliser 15 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Chochodile
    • Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Coiffeton
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Parcours précieux (2/12)

Récompenses bonus : 1x Poffin, 999 PX, 999 Poussières Étoile
  • Étapes
    • Recharger un Pokémon 15 fois → une rencontre avec Gourmelet
    • Gagner 20 cœurs avec son Copain → 999 PX
    • Prendre une photo de son Copain → 999 Poussières Étoile
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Parcours précieux (3/12)

Récompenses bonus : 999 PX, 999 Poussières Étoile, une rencontre avec Colossinge 
  • Étapes
    • Combattre 5 fois dans la Ligue Combat GO → 1x CT Attaque Chargée
    • Utiliser 10 Attaques Chargées très efficaces → 1x CT Attaque Immédiate
    • Gagner un Raid avec son Copain → 5x Rappel Max
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Parcours précieux (4/12)

Récompenses bonus : 1x Baie Nanana Argentée, 999 PX, 999 Poussières Étoile
  • Étapes
    • Utiliser 5 000 Poussières Étoile → une rencontre avec Pâtachiot
    • Purifier 3 Pokémon Obscurs → 999 PX
    • Battre 5 sbires de la Team GO Rocket → 999 Poussières Étoile
La suite de cette étude sera mise à jour au fur et à mesure de la progression.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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