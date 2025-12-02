Pokémon GO : Étude magistrale Capture précieuse, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude magistrale Capture précieuse, disponible sur Pokémon GO depuis décembre 2025, avec la saison Parcours précieux.
Avec la saison Parcours précieux de Pokémon GO
, lancée au début du mois de décembre 2025, tous les joueurs ont la possibilité de participer à une étude magistrale payante (9.99 €) offrant comme récompense ultime une Master Ball. Bien entendu, d'autres butins vous seront accordés pour vos efforts, d'autant que le chemin sera long avant d'accéder à ce consommable très convoité (et à utiliser à bon escient).
Pour vous aider à compléter l'étude magistrale Capture précieuse,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude magistrale Capture précieuse, toutes les missions et les récompenses
Étude magistrale Capture précieuse (1/4)
Récompenses bonus : 2 500 PX, une rencontre avec Piétacé
- Étapes
- Attraper 250 Pokémon → 20x Poké Ball
- Utiliser 150 Baies pour attraper des Pokémon 15x Baie Framby
- Effectuer 100 Jolis Lancers → 2 500 Poussières Étoile
Étude magistrale Capture précieuse (2/4)
Récompenses bonus : 3 500 PX
- Étapes
- Attraper 300 Pokémon → 25x Poké Ball
- Effectuer 100 Super Lancers → 15x Baie Nanana
- Transférer 50 Pokémon → 20x Super Ball
Étude magistrale Capture précieuse (3/4)
Récompenses bonus : 4 500 PX, une rencontre avec Scalproie
- Étapes
- Attraper 350 Pokémon → 20x Super Ball
- Vaincre 25 membres de la Team GO Rocket → 5x CT Attaque chargée
- Attraper 75 espèces différentes de Pokémon → 15x Baie Nanana
Étude magistrale Capture précieuse (4/4)
Récompenses bonus : 5 000 PX, 5 000 Poussière Étoile, 1x Master Ball
- Étapes
- Visiter un PokéStop pendant 7 jours différents → 2 500 PX
- Attraper un Pokémon pendant 7 jours différents → 2 500x Poussière Étoile
- Faire éclore 20 œufs
- Attraper 75 Pokémon en un seul jour → 20x Ultra Ball
- Effectuer 50 Excellents Lancers → 20x Rappel Max
- Attraper 500 Pokémon → 3x Baie Nanana Argentée
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