Pokémon GO : Étude magistrale Capture précieuse, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 04 décembre 2025 à 18h24
Retrouvez les détails de l'étude magistrale Capture précieuse, disponible sur Pokémon GO depuis décembre 2025, avec la saison Parcours précieux.
Pokémon GO : Étude magistrale Capture précieuse, les missions et récompenses
Avec la saison Parcours précieux de Pokémon GO, lancée au début du mois de décembre 2025, tous les joueurs ont la possibilité de participer à une étude magistrale payante (9.99 €) offrant comme récompense ultime une Master Ball. Bien entendu, d'autres butins vous seront accordés pour vos efforts, d'autant que le chemin sera long avant d'accéder à ce consommable très convoité (et à utiliser à bon escient).

Pour vous aider à compléter l'étude magistrale Capture précieuse, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

À lire également

Pokémon GO : Étude spéciale Parcours précieux, les missions et récompenses

Pokémon GO : Étude spéciale Parcours précieux, les missions et récompenses

Étude magistrale Capture précieuse, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude magistrale Capture précieuse (1/4)

Récompenses bonus : 2 500 PX, une rencontre avec Piétacé
  • Étapes
    • Attraper 250 Pokémon → 20x Poké Ball
    • Utiliser 150 Baies pour attraper des Pokémon 15x Baie Framby
    • Effectuer 100 Jolis Lancers → 2 500 Poussières Étoile
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude magistrale Capture précieuse (2/4)

Récompenses bonus : 3 500 PX
  • Étapes
    • Attraper 300 Pokémon → 25x Poké Ball
    • Effectuer 100 Super Lancers → 15x Baie Nanana
    • Transférer 50 Pokémon → 20x Super Ball
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude magistrale Capture précieuse (3/4)

Récompenses bonus : 4 500 PX, une rencontre avec Scalproie 
  • Étapes
    • Attraper 350 Pokémon → 20x Super Ball
    • Vaincre 25 membres de la Team GO Rocket → 5x CT Attaque chargée
    • Attraper 75 espèces différentes de Pokémon → 15x Baie Nanana
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude magistrale Capture précieuse (4/4)

Récompenses bonus : 5 000 PX, 5 000 Poussière Étoile, 1x Master Ball 
  • Étapes
    • Visiter un PokéStop pendant 7 jours différents → 2 500 PX
    • Attraper un Pokémon pendant 7 jours différents → 2 500x Poussière Étoile
    • Faire éclore 20 œufs
    • Attraper 75 Pokémon en un seul jour → 20x Ultra Ball
    • Effectuer 50 Excellents Lancers → 20x Rappel Max
    • Attraper 500 Pokémon → 3x Baie Nanana Argentée
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails
Pokémon GO 04 septembre 2026

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec l'événement de Célébration pour La série : Pokémon, les horizons sur Pokémon GO en septembre 2026 dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

La première Journée de Super Méga-Raids de la saison Sentiers crépusculaires aura lieu le 19 septembre 2026 et mettra Méga-Étouraptor. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.
Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails

En septembre 2026, les Dresseurs de Pokémon GO pourront rencontrer pour la première fois Grondogue et Dogrino, à travers l'événement Hordes Méga, qui réserve plusieurs surprises.

commentaire (0)