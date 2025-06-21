Pokémon GO : Étude spéciale Journée Communauté Bébécaille, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 juin 2025 à 10h51
Retrouvez les détails de l'étude spéciale de la Journée Communauté Bébécaille sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude spéciale Journée Communauté Bébécaille, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'occasion de participer à une étude spéciale payante au cours de la Journée Communauté consacrée à Bébécaille, et se déroulant le samedi 21 juin de 14 heures à 17 heures. Celle-ci vous attribuera diverses missions accordant le plus souvent des rencontres avec Bébécaille, ainsi qu'une multitude de consommables. Notez qu'une étude ponctuelle gratuite est également disponible à cette occasion.

Pour vous aider à compléter l'étude spéciale de la Journée Communauté Bébécaille, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude spéciale de la Journée Communauté Bébécaille, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude spéciale Journée Communauté Bébécaille (1/3)

Récompenses bonus : une rencontre avec Bébécaille, 7 500 Poussières d'Étoile, un Passe de combat premium
  • Étapes
    • Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Bébécaille
    • Attraper 5 Pokémon → un Œuf Chance
    • Faire 5 Super Lancers → 50 Bonbons Bébécaille
    • Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → un Encens
    • Explorer 1 kilomètre → 3 Baies Nanana argentées
    • Compléter deux études de terrain → 30 Hyper Balls
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Journée Communauté Bébécaille (2/3)

Récompenses bonus : une rencontre avec Bébécaille, 7 500 Poussières d'Étoile, 30 Hyper Balls
  • Étapes
    • Attraper 1 Pokémon → une rencontre avec Bébécaille
    • Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Bébécaille
    • Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Bébécaille
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Bébécaille
    • Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Bébécaille
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Bébécaille
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Journée Communauté Bébécaille (3/3)

Récompenses bonus : une rencontre avec Bébécaille, 10 000 PX, 1 Super Bonbon XL
  • Étapes
    • Envoyer 3 cadeaux et ajouter un sticker → une rencontre avec Écaïd
    • Gagner 3 cœurs avec son Copain → un Radar Rocket
    • Transférer 10 Pokémon → 5 Bonbons XL Bébécaille
    • Faire évoluer 2 Pokémon → 3 Super Bonbons
    • Recharger un Pokémon 10 fois → 1 CT Attaque Chargée
    • Gagner 3 000 PX → une rencontre avec Ékaïser 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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