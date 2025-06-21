Pokémon GO : Étude ponctuelle Journée Communauté Bébécaille, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 juin 2025 à 11h03
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle de la Journée Communauté Bébécaille sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Journée Communauté Bébécaille, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle gratuite au cours de la Journée Communauté consacrée à Bébécaille, et se déroulant le samedi 21 juin de 14 heures à 17 heures. Les Dresseurs qui se connecteront pendant l'événement recevront cette étude, et elle leur offrira une rencontre avec Bébécaille doté d'un fond spécial sur le thème de la saison Jours heureux. Les chances de rencontre un Bébécaille chromatique seront également augmentées en complétant ces tâches. L'étude expirera le 28 juin 2025 à 22 heures. Notez enfin qu'une étude spéciale payante est aussi disponible à cette occasion.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle de la Journée Communauté Bébécaille, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle de la Journée Communauté Bébécaille, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle de la Journée Communauté Bébécaille (1/1)

Récompenses bonus : une rencontre avec Bébécaille, 5 000 PX
  • Étapes
    • Attraper un Pokémon → 1 000 PX
    • Attraper un Pokémon sur deux journées distinctes → une rencontre avec Bébécaille
    • Attraper un Pokémon sur trois journées distinctes → 1 000 Poussières d'Étoile
    • Attraper un Pokémon sur quatre journées distinctes → une rencontre avec Bébécaille
    • Attraper un Pokémon sur cinq journées distinctes → 5 000 PX
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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