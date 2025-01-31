Pokémon GO : Étude ponctuelle Vol légendaire (Sulfura), les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 31 janvier 2025 à 12h35
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Vol légendaire disponible sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Vol légendaire (Sulfura), les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'opportunité de participer à des Lundis Dynamax spéciaux à l'occasion de l'événement Vol légendaire, ayant lieu du 20 janvier au 3 février 2025. L'étude de la semaine Sulfura, commençant le 31 janvier, vous permet de rencontrer plusieurs Pokémon Dynamax et d'obtenir une quantité appréciable de Bonbons. Les missions qui vous sont confiées reposent sans surprise sur des activités en lien avec les Combat Dynamax.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Vol légendaire de la semaine Sulfura, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle Vol légendaire, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Vol légendaire - Sulfura (1/1)

Récompenses bonus : 7 500 Poussières d'Étoile, 500 Particules Max
  • Étapes
    • Collecter 500 Particules Max → une rencontre avec Larméléon Dynamax
    • Gagner un Combat Dynamax → 50 Bonbons Larméléon
    • Gagner 3 Combats Dynamax → une rencontre avec Krabby Dynamax
    • Attraper 5 Pokémon Dynamax → 50 Bonbons Krabby
    • Augmenter 3 fois le niveau d'une capacité Dynamax → une rencontre avec Carapuce Dynamax
    • Déverrouiller une capacité Dynamax → 50 Bonbons Carapuce
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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