Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Festival des récoltes 2025, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Festival des récoltes 2025, disponible pendant l'événement d'octobre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude payante (5,49 €) à l'occasion du Festival des Récoltes 2025
, se déroulant du 10 au 16 octobre. Celle-ci vous offrira des gourmandises et des Modules Leurre Moussus, ainsi que plusieurs rencontres avec Verpom, en effectuant quelques tâches plutôt rapides.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Festival des récoltes 2025 (Sirop Pomme),
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium Festival des récoltes 2025, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Sirop Pomme (1/3)
Récompenses bonus : 1 000 Poussières d'Étoile, 1x Module Leurre Moussu, une Pomme Nectar
- Étapes
- Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Verpom
- Attraper 5 Pokémon → 5x Baie Nanana
- Attraper 8 Pokémon → une rencontre avec Verpom
- Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → 5x Baie Nanana argentée
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon →10x Bonbon Verpom
Étude ponctuelle premium Sirop Pomme (2/3)
Récompenses bonus : 1 500 Poussières d'Étoile, 1x Module Leurre Moussu, une Pomme Nectar
- Étapes
- Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Verpom
- Attraper 5 Pokémon → 10x Baie Nanana
- Attraper 8 Pokémon → une rencontre avec Verpom
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 10x Baie Nanana argentée
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon →10x Bonbon Verpom
Étude ponctuelle premium Sirop Pomme (3/3)
Récompenses bonus : 2 500 Poussières d'Étoile, 1x Module Leurre Moussu, 2x Pomme Nectar
- Étapes
- Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Verpom
- Attraper 5 Pokémon → 15x Baie Nanana
- Attraper 8 Pokémon → une rencontre avec Verpom
- Faire tourner 8 PokéStops ou Arènes → 15x Baie Nanana argentée
- Utiliser 15 Baies pour attraper des Pokémon →10x Bonbon Verpom
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