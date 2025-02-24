Pokémon GO : Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Éclosion, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle En route pour Unys : Éclosion sur Pokémon GO dans cet article.
L'événement En route pour Unys
, organisé du 24 février au 1er
mars 2025, permet aux joueurs de Pokémon GO
de participer à une seconde étude ponctuelle premium pour 5,49 €, cette fois basée sur l'Éclosion. Elle vous offrira notamment la veste assortie au pantalon de jogging noir et blanc que vous avez peut-être décroché grâce à l'étude premium centrée sur les Raids
. Vous obtiendrez également des rencontres avec des Pokémon, Maracachi, Frison et Cryptéro, ainsi qu'une belle quantité de Poussières d'Étoile.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Éclosion
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle En route pour Unys : Éclosion, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle En route pour Unys : Éclosion (1/1)
Récompenses bonus : 4 000 Poussières d'Étoile, 1 Super Incubateur, Objet d'avatar veste de jogging noire et blanche
- Étapes
- Faire éclore un Œuf → une rencontre avec Maracachi
- Faire éclore 2 Œufs → une rencontre avec Frison
- Faire éclore 3 Œufs → une rencontre avec Cryptéro
- Faire éclore 4 Œufs → une rencontre avec Maracachi
- Faire éclore 5 Œufs → une rencontre avec Frison
- Faire éclore 6 Œufs → une rencontre avec Cryptéro
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