Pokémon GO : Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Éclosion, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 février 2025 à 12h24
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle En route pour Unys : Éclosion sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Éclosion, les missions et récompenses
L'événement En route pour Unys, organisé du 24 février au 1er mars 2025, permet aux joueurs de Pokémon GO de participer à une seconde étude ponctuelle premium pour 5,49 €, cette fois basée sur l'Éclosion. Elle vous offrira notamment la veste assortie au pantalon de jogging noir et blanc que vous avez peut-être décroché grâce à l'étude premium centrée sur les Raids. Vous obtiendrez également des rencontres avec des Pokémon, Maracachi, Frison et Cryptéro, ainsi qu'une belle quantité de Poussières d'Étoile.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Éclosion, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle En route pour Unys : Éclosion, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle En route pour Unys : Éclosion (1/1)

Récompenses bonus : 4 000 Poussières d'Étoile, 1 Super Incubateur, Objet d'avatar veste de jogging noire et blanche
  • Étapes
    • Faire éclore un Œuf → une rencontre avec Maracachi
    • Faire éclore 2 Œufs → une rencontre avec Frison
    • Faire éclore 3 Œufs → une rencontre avec Cryptéro
    • Faire éclore 4 Œufs → une rencontre avec Maracachi
    • Faire éclore 5 Œufs → une rencontre avec Frison
    • Faire éclore 6 Œufs → une rencontre avec Cryptéro 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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