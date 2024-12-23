Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Compter les Moumouton, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Compter les Moumouton sur Pokémon GO dans cet article.
La seconde partie de l'événement des Fêtes de fin d'année 2024
, organisée sur Pokémon GO
du dimanche 22 décembre à 10 heures au vendredi 27 décembre à 20 heures permet à tous les Dresseurs de participer à une nouvelle étude ponctuelle. Celle-ci est axée sur Moumouton, et son acquisition vous reviendra à 5,99 €. En guise de récompense, vous recevrez notamment des rencontres avec Moumouton portant une tenue de fêtes ainsi qu'une veste Moumouton. Les missions à réaliser ne devraient pas vous poser de problème majeur, puisqu'elles consistent à attraper des Pokémon, utiliser de l'Encens ou encore faire tourner des PokéStops ou Arènes.
Néanmoins, pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Compter les Moumouton
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle premium Compter les Moumouton, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Compter les Moumouton (1/2)
Récompenses bonus : 500 Poussières d'Étoile, 1 000 PX, une rencontre avec Moumouton portant une tenue de fêtes
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Moumouton portant une tenue de fêtes
- Attraper 25 Pokémon → 1 Encens
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Moumouton portant une tenue de fêtes
- Faire tourner 15 PokéStops ou Arènes → 1 Encens
- Utiliser un Encens → une rencontre avec Moumouton portant une tenue de fêtes
Étude ponctuelle premium Compter les Moumouton (2/2)
Récompenses bonus : 1 Veste Moumouton, 2 500 PX, 1 500 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → 15 Baies Nanana
- Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Moumouton portant une tenue de fêtes
- Utiliser un Encens → 1 Module Leurre Glacial
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