Pokémon GO : L'événement des Fêtes de fin d'année Partie 2 se révèle, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 décembre 2024 à 10h31
Retrouvez les détails de l'événement Fêtes d'hiver (partie 2) de Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : L'événement des Fêtes de fin d'année Partie 2 se révèle, les détails
La seconde partie de l'événement des Fêtes de fin d'année de Pokémon GO se déroulera du dimanche 22 décembre à 10 heures au vendredi 27 décembre à 20 heures. Le programme est plutôt chargé, puisque vous pourrez participer à des Raids, attirer des Pokémon avec de l'Encens ou encore participer à des études et à des défis de collection. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Fêtes de fin d'année 2ème partie ci-dessous.

Événement Fêtes de fin d'année (Partie 2), les détails

Bonus d'événement

  • PX de capture doublés.
  • PX multipliés par 1,5 à la fin des Combats de Raid.

Encens d'aventure quotidienne pendant 12 jours

Du mercredi 25 décembre à 10 h au dimanche 5 janvier 2025 à 20 h (heure locale), l'Encens d'aventure quotidienne durera deux fois plus longtemps.

Nouveaux Pokémon

De nouveaux Pokémon costumés apparaîtront au cours de la seconde partie des Fêtes de fin d'année, et les plus chanceux pourront même les croiser sous forme chromatique :
  • Moumouton portant une tenue des fêtes
  • Moumouflon portant une tenue des fêtes
De plus contre 50 Bonbons Moumouton, celui-ci pourra évoluer en Moumouflon portant une tenue des fêtes.

moumouton-tenue-fetes


Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Rattata d'Alola
  • Cornèbre
  • Zigzaton de Galar
  • Zébibron
  • Sorbébé
  • Anchwatt
  • Moumouton portant une tenue des fêtes
  • Absol (pour les plus chanceux)

Raids

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids, et pour la première fois sur Pokémon GO, vous pourriez rencontrer un Piétacé chromatique si la chance est de votre côté.

Raids de niveau un
  • Goupix d'Alola
  • Darumarond de Galar
  • Funécire
  • Piétacé
Raids de niveau trois
  • Ronflex
  • Branette
  • Zéblitz
  • Bazoucan
Raids de niveau cinq
  • Giratina (Forme Alternative), à partir du 26 décembre à 10 heures
Méga-Raids
  • Méga-Latias, jusqu'au 26 décembre à 10 heures
  • Méga-Blizzaroi, à partir du 26 décembre à 10 heures

Rencontres Encens

Différents Pokémon seront attirés par l'Encens le dimanche 22 décembre, le mardi 24 décembre et le jeudi 26 décembre :
  • Ronflex
  • Zébibron
  • Tutafeh
  • Mélancolux
  • Moumouton portant une tenue des fêtes
Le lundi 23 décembre, le mercredi 25 décembre et le vendredi 27 décembre, vous attirerez avec l'Encens :
  • Togetic
  • Zigzaton de Galar
  • Trompignon
  • Couafarel
  • Piétacé

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous obtiendrez des rencontres avec des Pokémon à l'affiche de l'événement en les complétant.

Étude ponctuelle payante

Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, et débloquer les butins suivants :
  • Un Module Leurre Glacial
  • Deux Encens
  • Une Veste Moumouton
  • Des rencontres avec Moumouton portant une tenue des fêtes
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Nouveaux objets d'avatar

Les objets d'avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après :
  • Pull Stari
  • Pull Flobio
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Défis de collection

Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront disponibles, et seront axés sur la capture et sur les Raids. En les relevant, vous recevrez des Poussières d'Étoile, des Super Balls, des Hyper Balls et des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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