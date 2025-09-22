Pokémon GO : Comment battre Méga-Métalosse ?

Méga-Métalosse sera à l'honneur sur Pokémon GO au cours d'un Journée de Raids en octobre 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Méga-Métalosse
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront pour la première fois sur le jeu en octobre 2025 au cours d'une Journée de Raids
. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Méga-Métalosse sur Pokémon GO ?
Quelles sont les faiblesses de Méga-Métalosse ?
Méga-Métalosse
est un Pokémon de type Acier et Psy, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, il est toujours plus aisé d'être assisté par d'autres dresseurs. Dans l'idéal, pour que le combat soit aisé, nous vous recommandons de former un groupe compris entre 3 et 5 joueurs, bien que 2 Dresseurs aguerris puissent sortir victorieux de l'affrontement. Voici les types auxquels Méga-Métalosse est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Méga-Métalosse ?
Au contraire, Méga-Métalosse
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Dragon
- Fée
- Vol
- Plante
- Glace
- Normal
- Roche
- Acier
- Poison (forte résistance)
- Psy (forte résistance)
Quels Pokémon choisir pour battre Méga-Métalosse ?
Le meilleur moyen de venir à bout de Méga-Métalosse
est de faire appel à des Pokémon présentant un type auquel il est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Méga-Métalosse
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Méga-Dracaufeu / Dracaufeu Obscur → Danse Flammes + Rafale Feu
- Primo-Groudon / Groudon Obscur → Tir de Boue + Lame Pangéenne
- Necrozma Ailes de l'Aurore → Griffe Ombre + Rayon Spectral
- Méga-Carchacrok / Carchacrok Obscur → Tir de Boue + Telluriforce
- Méga-Tyranocif → Morsure + Centrifugifle
- Méga-Braségali → Danse Flammes + Rafale Feu
- Heatran Obscur → Danse Flammes + Vortex Magma
- Sulfura Obscur → Danse Flammes + Surchauffe
- Ho-Oh Obscur → Calcination + Feu Sacré
- Méga-Drattak → Crocs Feu + Centrifugifle
- Reshiram → Crocs Feu + Flamme Croix
- Méga-Démolosse → Aboiement + Tricherie
- Lunala → Griffe Ombre + Ball'Ombre
- Méga-Ectoplasma → Léchouille + Ball'Ombre
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon des types contre lesquels il se montre fragile pour le vaincre.
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