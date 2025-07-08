Pokémon GO : Comment battre Fragilady de Hisui ?

Fragilady de Hisui sera à l'honneur sur Pokémon GO au cours d'un Journée de Raids en juillet 2025. Découvrez comment la vaincre pour maximiser vos chances de la capturer dans cet article.
Fragilady de Hisui
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront le samedi 12 juillet 2025 à l'occasion d'une Journée de Raids
. Bien évidemment, des solutions existent pour la vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir la battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre elle ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Fragilady de Hisui sur Pokémon GO ?
Quelles sont les faiblesses de Fragilady de Hisui ?
Fragilady de Hisui
est un Pokémon de type Plante et Combat, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, il est toujours plus aisé d'être assisté par d'autres dresseurs. Si vous souhaitez éviter la difficulté, nous vous recommandons de constituer un groupe de 2 voire de 3. Voici les types auxquels Fragilady de Hisui est particulièrement sensible
:
- Vol (sa plus grande faiblesse)
- Feu
- Poison
- Glace
- Psy
- Fée
Quelles sont les forces de Fragilady de Hisui ?
Au contraire, Fragilady de Hisui
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Sol
- Eau
- Electrik
- Plante
- Roche
- Ténèbres
Quels Pokémon choisir pour battre Fragilady de Hisui ?
Le meilleur moyen de venir à bout de Fragilady de Hisui est de faire appel à des Pokémon présentant un type auquel elle est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Fragilady de Hisui
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Méga-Rayquaza / Rayquaza → Lame d'air + Draco-Ascension
- Étouraptor Obscur / Étouraptor → Tornade + Vol
- Sulfura Obscur → Cru-Ailes + Piqué
- Drattak Obscur / Méga-Drattak → Crocs Feu + Vol
- Méga-Roucarnage → Tornade + Rapace
- Amovénus → Vent féérique + Vol
- Yveltal → Tornade + Vent Violent
- Corboss Obscur → Pic Pic + Piqué
- Déflaisan Obscur → Lame d'Air + Piqué
- Méga-Dracaufeu → Lame d'Air + Rafale Feu
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres de type Vol pour vaincre cet adversaire.
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