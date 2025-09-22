Pokémon GO : Comment battre Duralugon Dynamax ?

Duralugon Dynamax fait son entrée sur Pokémon GO en octobre 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Duralugon Dynamax
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront pour la première fois au cours de l'événement Ligne d'horizon d'acier,
organisé du 30 septembre au 7 octobre 2025, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Duralugon Dynamax ?
Quelles sont les faiblesses de Duralugon Dynamax ?
Duralugon Dynamax
est un Pokémon de type Dragon et Acier, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Duralugon Dynamax est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Duralugon Dynamax ?
Au contraire, Duralugon Dynamax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Insecte
- Vol
- Plante
- Normal
- Psy
- Roche
- Acier
- Eau
- Electrik
Quels Pokémon choisir pour battre Duralugon Dynamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Duralugon Dynamax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
Tanks
- Mackogneur Gigamax → Poing Karaté + Frappe G-Max
- Minotaupe → Coud'Boue + Sismomax
- Shifours → Éclate-Roc + Pugilomax
- Quartermac → Éclate-Roc + Pugilomax
- Éthernatos → Direct Toxik + Canon Dynamax
- Ectoplasma Gigamax → Coup Bas + Hantise G-Max
- Krabboss → Tir de Boue + Sismomax
- Hexadron → Éclate-Roc + Pugilomax
- Pyrobut Gigamax → Charge + Pyroball G-Max
- Kabutops → Éclate-Roc + Pugilomax
- Machopeur → Balayage + Pugilomax
- Dracaufeu Gigamax → Cru-Ailes + Fournaise G-Max
- Amonistar → Tir de Boue + Sismomax
- Zacian Forme Épée Suprême → Griffe Acier
- Zamazenta Forme Bouclier Suprême → Griffe Acier
- Latios → Draco-Souffle
- Pyrobut Gigamax → Charge
- Corvaillus → Jet de Sable
- Rongrigou → Tir de Boue
- Électhor → Éclair
- Lokhlass Gigamax → Pistolet à O
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax, de type Combat ou Sol pour vaincre cet adversaire.
commentaires (2)
Très bonne suggestion, l'article a été modifié, merci :) !
Bonjour Amandine , pourquoi ne parler que des pokemon attaquants comme un simple raid et ne pas intégrer les "best tank", (vu la manière dont se joue le dynamax) . Cela aiderait beaucoup plus de monde .