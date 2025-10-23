Pokémon GO : Comment battre Angoliath Gigamax ?

Angoliath Gigamax fait son entrée sur Pokémon GO en novembre 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Angoliath Gigamax
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront pour la première fois au cours de l'événement Terres sauvages : Global
, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Angoliath Gigamax ?
Quelles sont les faiblesses de Angoliath Gigamax ?
Angoliath Gigamax
est un Pokémon de type Ténèbres et Fée, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Angoliath Gigamax est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Angoliath Gigamax ?
Au contraire, Angoliath Gigamax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Ténèbres
- Dragon
- Psy
- Spectre
Quels Pokémon choisir pour battre Angoliath Gigamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Angoliath Gigamax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
Tanks
- Zacian Forme Épée Suprême → Griffe Acier + Gladius Maximus
- Sorcilence Gigamax → Coupe Psycho + Sentence G-Max
- Pachyradjah Gigamax → Charge + Percée G-Max
- Melmetal Gigamax → Éclair + Fonte G-Max
- Charmilly Gigamax → Charge + Cure G-Max
- Métalosse → Pisto-Poing + Métallomax
- Minotaupe → Griffe Acier + Métallomax
- Zamazenta Forme Bouclier Suprême → Griffe Acier + Aegis Maxima
- Duralugon → Griffe Acier + Métallomax
- Miasmax Gigamax → Bélier + Pestilence G-Max
- Lézargus Gigamax → Pistolet à O + Gâchette G-Max
- Zamazenta Forme Bouclier Suprême / Zacian Forme Épée Suprême → Griffe Acier
- Lokhlass Gigamax → Pistolet à O
- Melmetal Gigamax → Éclair
- Pachyradjah Gigamax → Charge
- Minotaupe → Griffe Acier
- Gorythmic Gigamax → Griffe
- Électhor → Éclair
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax, de type Fée, Poison ou Acier pour vaincre cet adversaire.
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