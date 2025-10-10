Pokémon GO : Chlorobule à l'honneur pour l'heure vedette du 14 octobre

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Chlorobule pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Chlorobule sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 14 octobre 2025
, et succédera à Grindur.
Chlorobule à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Poussières Étoile en capturant un Pokémon,
une opportunité à ne pas manquer à l'approche de l'augmentation de la limite de niveau du 15 octobre. Cette semaine, Chlorobule est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 14 octobre.
Chlorobule
est un Pokémon de type Plante, pouvant évoluer en Fragilady en échange de Bonbons. Il se montre à l'état sauvage le plus souvent à proximité des espaces verts, comme les parcs, les jardins, ou encore les fermes, plus particulièrement lorsqu'il fait du soleil. Cette heure vedette incarne donc une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon et son évolution disposent d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce au changement de son corps, qui passe de vert à jaune. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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