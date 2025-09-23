Pokémon GO à la sauce Hideo Kojima ? Le maître annonce ce projet fou

Hideo Kojima a plusieurs projets en cours de développement. Mais il a surpris sa communauté le 23 septembre en annonçant développer un jeu en réalité augmentée avec les créateurs de Pokémon GO.
Depuis la sortie de Death Stranding 2: On the Beach
, Hideo Kojima est sur tous les fronts. En effet, il a annoncé travailler sur deux nouveaux projets : OD: Knock et Physint. D'ailleurs, il a donné quelques nouvelles de ses travaux dans le cadre d'une présentation célébrant les 10 ans de Kojima Productions.
Lors de cet événement, il a également dévoilé une bande-annonce qui n'a pas manqué de faire réagir ses admirateurs. Hideo Kojima travaille sur un troisième projet en collaboration avec Niantic
, le développeur de Pokémon GO
.
Sortir de l'écran, explorer le monde et scanner des objets
En partenariat avec Niantic Spatial (une sous-branche de la firme d'origine proposant une « plateforme commerciale géospatiale basée sur l'IA
»), Hideo Kojima ambitionne de « dépasser les limites de l'écran
» et « d'aller au sommet d'une montagne et même y trouver du divertissement
». Pour illustrer ce propos, il a dévoilé cette fameuse vidéo de 2 minutes montrant le fonctionnement de ce nouveau projet.Le jeu utilisera les smartphones, mais également les lunettes connectées, pour scanner les objets présents dans l'environnement global.
À la manière de Pokémon GO, l'un des objectifs pourrait donc être de collecter tous ces artefacts Niantic Spatial en explorant le monde, tout comme dans Death Stranding.
Comment s'appelle ce projet façon Pokémon GO et quand sera-t-il disponible ?
Pour le moment, cette nouvelle expérience en réalité augmentée n'a pas encore de nom
. De plus, les images présentées dans la bande-annonce de deux minutes montrent principalement des prises de vue réelles agrémentées de petits éléments lumineux. Aucune date de sortie n'a été partagée
, laissant sous-entendre que le nouveau projet de Kojima Productions et Niantic Spatial est en cours de développement.
Mais la vidéo se conclut sur le message suivant : « Le futur commence aujourd'hui ». Que pensez-vous de ce premier aperçu du titre semblant mêler Pokémon GO à Death Stranding ? Partagez votre avis dans les commentaires.
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