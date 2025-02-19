Niantic (Pokémon GO) souhaiterait se séparer de toute sa division jeux

Malgré son succès et les milliards de dollars générés par les achats en jeu, Pokémon GO est bien à vendre. Mais le prix risque d'en dissuader plus d'un.
Depuis 2012, Niantic développe des jeux et des applications mobiles. S'ils ont connu un certain succès avec Ingress (leur tout premier jeu basé sur la géolocalisation), l'entreprise a conquis le monde entier en lançant Pokémon GO
en 2016. Suite au succès du jeu en réalité augmentée, Niantic a imaginé d'autres jeux mobiles. Toutefois, cette décision a poussé l'entreprise à faire un choix difficile.
Plusieurs milliards de dollars demandés pour le rachat de la division jeux de Niantic, Pokémon GO inclus
Désireux de proposer d'autres jeux aussi populaires que Pokémon GO, Niantic était en charge d'autres projets en réalité augmentée reposant sur des licences populaires. Parmi les autres jeux développés par le studio figurent Harry Potter: Wizards Unite, Pikmin Bloom ou encore Monster Hunter Now
. Cependant, aucun de ces titres n'a connu un succès égalant celui de la franchise aux petits monstres.
Les mauvais résultats financiers ont contraint l'entreprise à licencier plusieurs personnes et à faire face à des plans de restructuration. Mais aujourd'hui, Niantic voudrait tourner la page du jeu vidéo. Pour cela, l'entreprise aurait entamé des discussions avec Savvy Games Group, une filiale du fonds souverain d'Arabie saoudite d'après le média Bloomberg
. S'il peut surprendre, ce choix n'est pas anodin. En effet, un partenariat avait déjà été signé entre les 2 entreprises en août 2024 en vue de développer des jeux pour l'Arabie Saoudite.
Le rachat semble donc être la suite logique, mais la somme annoncée est colossale. D'après les informations de Bloomberg, Niantic demanderait à Savvy Games Group 3,5 milliards de dollars pour l'ensemble de sa division jeux.
Toutefois, la vente n'a pas encore abouti et elle peut encore être annulée. Mais si elle se concrétise, ce rachat deviendrait l'un des plus importants du jeu vidéo
.
Pour les joueurs de Pokémon GO, il pourrait se traduire par quelques changements liés aux achats en jeu. Toutefois, les dresseurs ne devraient pas voir de modifications de l'application avant une officialisation de la transaction.
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