Pokémon : 35 millions de jeux issus de la franchise ont été vendus en 2021

La licence Pokémon n'est plus à présenter tant elle est présente sur la scène vidéoludique depuis des années. D'ailleurs, en 2021, les joueurs et les joueuses, amateurs ou nouveaux venus sur la franchise, ont pu découvrir plusieurs jeux Pokémon. À ce sujet,Selon la firme,. La firme a donné plus de détails concernant les ventes., les deux remakes des titres sortis sur Nintendo DS en 2007, se sont vendus à 14,65 millions d'exemplaires, entre novembre 2021 et mars 2022. D'un autre côté,a passé le cap des 12 millions de copies vendues, de janvier à mars.De plus,comptabilisent 3,18 millions de ventes durant le dernier exercice, et1,25 millions. Finalement,a réalisé 2,40 millions de ventes durant l'année 2021.Pour rappel, la prochaine aventure Pokémon, baptisée, est attendue pour cette année. Or, nous ne possédons pas encore sa date de sortie officielle et précise . Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, dès que de plus amples informations seront disponibles à ce sujet.