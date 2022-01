La franchise Pokémon a explosé un record de ventes jamais égalé depuis l'année 2000

US NPD SW - Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl was the 3rd best-selling title of December 2021, ranking 1st on Nintendo platforms for both Dec as well as 2021. 2021 dollar sales of Pokémon franchise physical software reached its highest annual total since the year 2000. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 18, 2022

La franchise Pokémon, que ce soit à travers ses jeux, ses séries animées ou bien ses produits dérivés, n'est plus à présenter tant elle fait partie intégrante du paysage vidéoludique, et ce depuis des années. D'ailleurs, en 2021, les joueurs ont eu le droit à deux jeux Pokémon, soient Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante disponibles sur Nintendo Switch, des remakes des titres éponymes sortis originellement sur Nintendo DS.Les deux remakes précédemment cités se sont rapidement hissés comme les jeux les plus vendus, en décembre 2021, et ce juste après leur sortie officielle. D'un autre côté,, paru en avril 2021, a lui aussi réussi à se faire une belle place : il occupe la 13e position selon le classement du NPD répertoriant les jeux Nintendo Switch les plus vendus, au cours de l'année dernière. Bien qu'ils soient sortis en 2019, Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ont, quant à eux, occupé la 9e place, d'après le nombre de ventes présenté par le NPD.Ainsi, selon l'analyste de chez NPD, Mat Piscatella, 2021 restera gravée dans les annales en ce qui concerne la franchise Pokémon : grâce à cette année,Si aucun chiffre officiel n'a été dévoilé à ce jour, il ne reste que ce record souligne, de nouveau, l'importance de la franchise dans le monde du jeu vidéo. Et il y a fort à parier que 2022 sera également une année intéressante pour la licence puisque la sortie de Pokémon Legends: Arceus , opus fortement attendu, est désormais imminente.